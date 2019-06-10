土耳其国防部：土方“消灭”43名库尔德武装人员

土耳其国防部8日说，土方在伊拉克北部对库尔德武装的军事打击持续将近两周，“消灭”43名武装人员。
土耳其政府5月27日在伊拉克北部哈库尔克地区开始代号“利爪”的军事行动，陆军和空军联合打击当地库尔德武装，目标是摧毁库尔德工人党及其武装的藏身处。
国防部8日发布声明，军事行动捣毁74处库尔德武装藏身地，摧毁地雷和爆炸装置53个，缴获一些武器和弹药。
土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔说，军事行动会继续，直至“消灭最后一名恐怖分子”。这次行动中，土耳其空降特种部队投入战场，较为少见。
库尔德工人党1979年创建，寻求以武力在土耳其、伊拉克、伊朗、叙利亚等国交界处的库尔德人聚居区建立独立国家，旗下武装人员主要在伊拉克和叙利亚北部活动。
土耳其、美国和欧洲联盟把库尔德工人党列为恐怖组织。
土耳其认定藏身伊拉克北部的库尔德工人党是重大安全威胁。2015年，土耳其政府与库尔德工人党维持两年的停火破裂，土耳其战机随后频繁跨越与伊拉克边界，空袭库尔德工人党目标。（田野）【新华社微特稿】
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