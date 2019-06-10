摩尔多瓦代总统宣布提前举行议会选举

新华社布加勒斯特6月9日电（记者林惠芬）基希讷乌消息：摩尔多瓦代总统、看守政府总理帕维尔·菲利普9日签署解散议会命令，并宣布于9月6日提前举行议会选举。

摩尔多瓦媒体9日报道，摩宪法法院当天上午做出紧急决定，暂停多东行使总统职权。根据宪法，看守政府总理菲利普行使代总统职权。菲利普随即签署解散议会命令。

摩尔多瓦于今年2月24日举行议会选举，无一政党获得绝对多数席位，组阁谈判充满波折。

摩尔多瓦政局因出现两个政府而陷入混乱。本月8日，社会主义者党和“现在”竞选联盟宣布组成执政联盟，并在摩议会以多数票选举社会主义者党主席齐奈达·格雷恰尼为新议长。“现在”竞选联盟领袖马娅·桑杜当晚被总统多东提名出任总理，桑杜领导的新政府随后获议会通过并宣誓就职。

不过，摩宪法法院对新议长当选和新总理提名均不予以确认，宣布议会上述决定“无效”，理由是新议会没能在6月7日，即议会成立后90天期限内组建执政联盟，总统必须解散议会并宣布提前选举。同时，议会另一大党民主党领袖普拉霍特纽克表示，社会主义者党和“现在”竞选联盟的行动是“政变”，摩尔多瓦走出政治困境的唯一出路是提前选举。

在2月24日举行的摩尔多瓦议会选举中，社会主义者党获35席，民主党获30席，“现在”竞选联盟26席，绍尔党7席，独立候选人3席。选举结束后，执政的民主党对选举结果表示满意，但“现在”竞选联盟指责投票存在诸多舞弊之举，社会主义者党也对部分投票结果提出质疑。摩宪法法院3月9日确认选举结果有效。

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