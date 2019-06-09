中澳研究发现新几内亚岛已成两栖动物庇护所

新华社悉尼6月9日电 壶菌病是两栖动物“杀手”，已导致全球约90种两栖动物在野外灭绝。中国、澳大利亚等国研究人员发现，位于南太平洋的新几内亚岛还未受其入侵，并已制订行动计划来保护这个全球最大的两栖动物庇护所。

壶菌病是由一种名为壶菌的真菌所引起的传染病，它会破坏两栖动物的皮肤，严重时可导致死亡。壶菌病目前存在于全球60多个国家和地区，已导致超过500种两栖动物的数量锐减，但现在并无有效的防控办法。

中国科学院动物研究所和澳大利亚麦考里大学等机构的研究人员近日在美国《生态学与环境前沿》杂志上发表报告说，他们经过长期实地检测发现，虽然新几内亚岛很适合壶菌生长，但并没有这种真菌的踪迹，是一片难得的净土。

研究人员说，虽然还有其他一些小岛也未受这种真菌感染，但新几内亚岛是全球最大的两栖动物庇护所。他们估计，在全球已知的蛙类中有6%生活在新几内亚岛，如遭受壶菌病入侵，估计会有约100种蛙类会遭受打击，并严重影响当地的生态平衡。

为此研究人员已制订了行动计划，并和巴布亚新几内亚政府等合作，以防止壶菌病进入新几内亚岛。

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