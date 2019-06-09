中澳研究发现新几内亚岛已成两栖动物庇护所

新华社悉尼6月9日电 壶菌病是两栖动物“杀手”，已导致全球约90种两栖动物在野外灭绝。中国、澳大利亚等国研究人员发现，位于南太平洋的新几内亚岛还未受其入侵，并已制订行动计划来保护这个全球最大的两栖动物庇护所。
壶菌病是由一种名为壶菌的真菌所引起的传染病，它会破坏两栖动物的皮肤，严重时可导致死亡。壶菌病目前存在于全球60多个国家和地区，已导致超过500种两栖动物的数量锐减，但现在并无有效的防控办法。
中国科学院动物研究所和澳大利亚麦考里大学等机构的研究人员近日在美国《生态学与环境前沿》杂志上发表报告说，他们经过长期实地检测发现，虽然新几内亚岛很适合壶菌生长，但并没有这种真菌的踪迹，是一片难得的净土。
研究人员说，虽然还有其他一些小岛也未受这种真菌感染，但新几内亚岛是全球最大的两栖动物庇护所。他们估计，在全球已知的蛙类中有6%生活在新几内亚岛，如遭受壶菌病入侵，估计会有约100种蛙类会遭受打击，并严重影响当地的生态平衡。
为此研究人员已制订了行动计划，并和巴布亚新几内亚政府等合作，以防止壶菌病进入新几内亚岛。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】