哈萨克斯坦举行总统选举

新华社努尔苏丹6月9日电 哈萨克斯坦总统选举于9日举行，共有包括现任总统托卡耶夫在内的7名候选人参加竞选。
根据哈中央选举委员会公布的消息，选民投票于当地时间9日7时（北京时间9时）开始，20时（北京时间22时）结束。哈境内外共设置9968个投票站，来自41个国家和9个国际组织的1013名国际观察员参与监督投票过程。为保障选举顺利进行，哈内务部9日在全境共部署1.9万名执法人员。
截至2019年1月1日，哈登记选民人数为1181万人。
哈首任总统纳扎尔巴耶夫今年3月19日宣布辞去总统职务，其任期原本应于2020年4月结束。3月20日，原议会上院议长托卡耶夫依照宪法宣誓就任总统。托卡耶夫4月9日签署总统令，将哈总统选举日期提前至今年6月9日。
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