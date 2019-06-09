美墨谈成协议 美媒指关税成“政治工具”

美国总统唐纳德·特朗普7日宣布与墨西哥达成协议，美方暂停对墨方所有商品加征关税的计划。

媒体报道，美墨磋商关税，却成美国单方施压非法移民事宜。按照美联社的说法，白宫近期把关税用作“政治工具”，着力特朗普认为对他2020年连任选举至关重要的领域，试图迫使其他国家就范。

【大棒悬停】

美国与墨西哥官员5日起在美国首都华盛顿会面，磋商关税；双方官员包括美国副总统迈克·彭斯、国务卿迈克·蓬佩奥和墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德。磋商7日进入第三天，商谈超过10小时。

美国总统特朗普当晚在社交媒体“推特”发布文字，声称美墨达成协议，美方“无限期暂停”对墨方加征关税的计划。

美国国务院在“美墨联合声明”中细述协议内容。然而，声明谈及移民而非关税，要求墨方采取行动而非强调双方共同努力。

声明说，美方将立即扩大把移民遣送至墨西哥、让他们在那里等候美方审批庇护申请的项目规模。换句话说，更多中美洲移民将由美方送往墨西哥，由墨方向他们“提供就业、医疗和教育”。

另外，墨方需要为加大打击非法移民力度而采取“前所未有的举措”，包括调派国民警卫队员、捣毁协助偷渡的团伙以及切断这类团伙的资金和运输网络。

取道墨西哥北上美国的移民多数出自中美洲洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多三国。墨方去年12月同意接收部分中美洲移民，让他们在墨西哥等候美方审批庇护申请。今年1月至5月29日，美方把超过8800名中美洲移民遣送至墨西哥。

【选举牵连】

白宫5月宣布，6月10日起对墨西哥所有输美商品加征5%关税，如果墨方没有有效缓解“非法移民危机”，将从7月开始分阶段提高税率至25%。

墨西哥外长埃布拉德7日晚离开美国国务院时说，美方在磋商伊始要价更高，对墨方提出的措施建议和要求“更为严苛”。

美联社报道，特朗普近几个月以关税为“政治工具”迫使其他国家就范，进而服务于他谋求连任总统的关键议题；把关税与非法移民之类社会问题挂钩、以“关税大棒”施压墨方就是例证。

迄今为止，在多个公开场合，包括他的支持者集会，特朗普声明2020年总统选举将以移民为主题。

美国商界和多名国会议员就白宫的加税举措表明反对态度，担心一旦对墨西哥加税，将推升美国人的消费成本、伤及美国经济并增加让美国、墨西哥和加拿大三方自由贸易协定生效的难度。

一些美国学者近期估算，如果对墨西哥所有输美商品征收25%的关税，美国消费者人均可能每年增加将近1000美元支出。

美国政府与墨西哥、加拿大政府去年11月签署三方自贸协定，替代《北美自由贸易协定》。新版协定需由各自国家立法机构批准生效。（闫洁）（新华社专特稿）

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