也门荷台达地雷爆炸致5名军人死亡

新华社科威特城6月8日电（记者聂云鹏 王薇）亚丁消息：也门安全部门8日说，也门红海港口城市荷台达当天发生一起地雷爆炸事件，导致包括政府军一名战地指挥官在内的5名军人死亡。

一名不愿透露姓名的也门安全部门官员告诉新华社记者，载有政府军一名战地指挥官和4名士兵的一辆汽车当天在荷台达北部胡哈地区行驶时触发地雷爆炸，导致5人当场身亡。这名战地指挥官当时正前往荷台达北部的政府军驻地视察。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。

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