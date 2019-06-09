新华社圣彼得堡6月7日电 题：“搬不走的好邻居、拆不散的真伙伴”

——记习近平主席在俄罗斯的54小时

莫斯科动物园熊猫馆开馆仪式上，一个中国小男孩挤到习近平主席身边问道：“这是您第几次来到俄罗斯？”

习近平主席弯下腰来，亲切地对小男孩说：“我算了一下，这是2013年以来第八次到俄罗斯访问。”

还有一个数字同样令人感叹，两国元首6年来约进行了30次会晤。放眼全球，元首之间这样的交往密度并不多见。今年4月，普京总统来到中国，出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。一个多月后，习近平主席应邀对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛。

6月的俄罗斯，山峦披绿，江河奔涌。5日至7日，从莫斯科到圣彼得堡，54个小时，收获了沉甸甸的成果。两份联合声明尤受瞩目。一份是《中俄关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，在建交70周年的时间节点上，中俄关系发展蓝图亮相；另一份是《中俄关于加强当代全球战略稳定的联合声明》，国际形势越是复杂多变，越是呼唤两国携手担当。

中俄关系步入一个新时代。

时间维度：历史最好时期

5日，在中俄建交70周年纪念大会前，两国元首有一场见缝插针的活动——共同参观中俄建交70周年图片展。走在时空长廊，他们放慢了脚步、细细品读。

自新中国成立次日中俄建交开始，中俄关系走过了不平凡的发展道路。从相互视为友好国家到建设性伙伴，从战略协作伙伴到全面战略协作伙伴，再到新时代全面战略协作伙伴。70年风云际会、沧海横流，世界早已不是彼时的世界，两国关系也今非昔比。两国元首一再强调，今天的中俄关系，正处于历史的最好时期。

一路走来，处处是历史的回响。

在古老的莫斯科大剧院，中俄建交70周年纪念大会隆重举行。站在讲台前，习近平主席深情追忆：“70年前，毛泽东主席首次访问苏联，两国领导人正是在这里拉开了中苏友好的历史序幕。”

一个多月前，习近平主席特意选在北京的友谊宾馆同普京总统见面，因为“在此会面多了一份同历史的联系”。新中国成立之初，大批苏联专家参与援华建设。友谊宾馆是其中许多专家的住所，也是两国人民友谊的见证。

一代代传承，一步步接续前行。

同游涅瓦河的镜头，定格了一份非同寻常的情谊。夏风清拂，碧波荡漾，他们从圣彼得堡国立大学码头登船，向拉多加湖方向驶去。纳西莫夫海军学校、阿芙乐尔号巡洋舰、夏季花园宫殿，还有对岸的海神柱、圣彼得堡要塞……普京总统如数家珍地向老朋友介绍自己的家乡。两国元首登上曾打响十月革命炮声的阿芙乐尔号巡洋舰，共同追忆那段改变历史的峥嵘岁月。

上岸后，两国元首意犹未尽，走进冬宫继续长谈。

第二天，在第二十三届圣彼得堡国际经济论坛全会上，普京总统说，我和习近平主席有很好的个人关系，我们昨天讨论了各种各样的问题，一直谈到夜里12点多。我对习近平主席说，很抱歉这么晚了才让您离开。

两国元首的战略引领擘画中俄关系的发展航向。“守望相助”“深度融通”“开拓创新”“普惠共赢”，中俄新时代全面战略协作伙伴关系的内涵和目标，有着深刻的时代意义。习近平主席说，70年是里程碑，也是新起点。

“俄中关系达到了史无前例的高水平，但我们不能满足已取得的成就，还要把两国关系发展得更好。”普京总统引用了一句中国古语：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”俄中关系也要止于至善。

发展维度：更多获得感

如何将政治关系优势转化为更多合作成果？6年前，习近平主席担任国家主席后首次出访，将其确定为中俄关系面临的一项战略任务。

春秋赓续，两国元首亲力推动，战略性大项目纷纷落地，传统领域和新兴领域合作齐头并进。中国成为俄罗斯最大贸易伙伴。去年双边贸易额突破千亿美元关口，创历史新高。

能源合作是两国合作中分量最重、成果最多、范围最广的领域，去年两国能源贸易额占了双边贸易额的近半壁江山。7日中午，两国元首共同出席中俄能源商务论坛。普京总统致辞强调，很多能源合作项目都在按既定日程表顺利进行，进展速度超过预期。

中国对俄罗斯非资源领域投资明显增长。长城汽车全工艺生产线落户图拉州，项目第一期就能解决1500人就业。访问期间，两国元首在克里姆林宫皇家庭院共同参观了长城汽车图拉州工厂下线汽车展。在锃亮的汽车引擎盖上，他们欣然签下名字。图拉州州长久明当即“抢购”。

5日下午，克里姆林宫孔雀石厅济济一堂。在两国元首见证下，中俄签署了20多份合作文件。两国元首一致同意，深化经贸、农业、金融、科技、环保、通信、基础设施建设等广泛领域合作。俄方愿增加对华出口大豆等农产品。

习近平主席说：“我这次来俄罗斯，双方一共签了价值200多亿美元的项目。会谈时，我总感觉时间不够，因为要谈的内容越来越多了，项目也越来越具体了。”

“我们不断改善俄中双边贸易结构。”普京总统表示：“双方在多个领域有合作工作组，合作广度和深度是我们和其他国家所没有的。”

中俄人文合作如火如荼。习近平主席和普京总统的母校——清华大学和圣彼得堡国立大学，先后向对方国家元首颁授名誉博士学位，有力推动了两国教育和青年交流。“乐动中俄”人文交流主题活动拉开大幕。在莫斯科和圣彼得堡，中国游客随处可见。访问期间，两国元首共同乘车到莫斯科动物园参加熊猫馆开馆仪式。落户莫斯科的两只熊猫“如意”“丁丁”，在俄罗斯掀起新的“中国热”。

习近平主席十分关心中俄合作造福两国民众：“不断放大两国高水平政治关系的积极效应，让两国人民从双方合作中有更多获得感。”

空间维度：更多中俄方案

中国－俄罗斯，两个体量庞大的邻国有着影响世界的力量。

一个新词引发各方解读。在莫斯科两国元首会谈期间，习近平主席提出，要在国际事务中贡献更多中俄方案。两国元首不约而同地强调：“中俄在几乎所有重大国际和地区问题上都有着相同或相近的立场。”

共识，源自历史。70多年前，世界反法西斯战争的胜利改写了世界格局。作为亚洲和欧洲战场上牺牲最多、贡献最大的国家，中俄深知和平的宝贵。

人类再次站在了历史的十字路口。习近平主席强调，身处百年未有之大变局，中俄承载着两国人民和国际社会的更大期待。新时代，更要担负起维护和平安宁的使命。

中俄方案中有不容撼动的底线。维护《联合国宪章》宗旨和原则，维护国际法，维护国际关系基本准则。两国关于加强当代全球战略稳定的联合声明，句句掷地有声。习近平主席评价说：“宣示共同维护全球战略稳定，体现中俄的担当精神和两国战略协作的积极效应，这在当前具有特殊重要意义。”

圣彼得堡国际经济论坛全会上，习近平主席围绕可持续发展提出三点倡议，“合力打造开放多元的世界经济”“努力建设普惠包容的幸福社会”“致力构建人与自然和谐共处的美丽家园”。普京总统的致辞，表达了相似的期待。

在互动交流环节，主持人提到了诸多热点。有两个超越双边关系范畴的问题，世界格外关注。

一个问题关于共建“一带一路”。

习近平主席回顾了共建“一带一路”历程，“参与方已远远超出历史上的丝绸之路范畴，充分表明这一倡议具有强大凝聚力，并非中国一厢情愿。‘一带一路’坚持共商共建共享，坚持相互尊重、互利共赢。‘一带一路’也并非所谓中国的殖民计划，中国从来没有过殖民他国的历史。”

普京总统感触颇深：“我在参加第二届‘一带一路’国际合作高峰论坛时注意到，全球许多重要的首脑都来了。我还特别注意到习近平主席对待客人的方式以及中国的行事风格：他们提出建议，但不会勉强对方。”

另一个问题关于全球化和逆全球化、单边主义和多边主义的交锋。

面对世界不确定性不稳定性的阴霾，普京总统坦诚直言：“面对新兴市场国家迅速发展、在世界经济中的影响上升，一些西方国家通过挑起贸易战、推行金融霸权、动辄实施单边制裁和长臂管辖、阻挠正常教育学术交流等不正当手段进行打压。个别西方国家对中国华为公司的打压就是典型的例证。”

此访期间，中俄签署5G项目合作伙伴协议，向国际社会传递了积极讯息。习近平主席在论坛全会上强调，中方愿同各国分享包括5G技术在内的最新科研成果，共同培育新的核心竞争力。

习近平主席在答问时娓娓道来。

“全球化是历史大势，中国是全球化最坚定的倡导者和维护者之一。当前，世界上出现的一些逆全球化动向只不过是全球化潮流中激起的几朵浪花，阻挡不住全球化大潮。全球化出现一些问题并不可怕，不能因噎废食，动辄采取保护主义、单边主义措施，不能采取以邻为壑的自私做法。”

“我们要认识到，全球化出现的问题，反映的是全球治理的滞后。解决这些问题，要坚持以开放为导向，坚定维护多边贸易体制。我们不是要另起炉灶，而是要完善现行国际体系。要提升新兴市场国家和发展中国家的代表性和话语权。”

“中国致力于做国际社会的建设者而不是破坏者，做架桥者而不是挖沟者。我们致力于扩大自己的朋友圈。”习近平主席的语气温和而充满力量：“中国的文化讲究‘和为贵’‘和气生财’，要和所有国家都秉持相互尊重的态度来处理我们面临的问题。”

中俄方案回荡在会场，世界都听到了。（人民日报记者杜尚泽 暨佩娟 殷新宇）

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