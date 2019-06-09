新华社北京6月8日电 题：指明合作正确方向 提振全球发展信心——习近平主席在第二十三届圣彼得堡国际经济论坛全会上的致辞引发国际社会热议

新华社记者

第二十三届圣彼得堡国际经济论坛全会7日在圣彼得堡举行。中国国家主席习近平出席并发表题为《坚持可持续发展 共创繁荣美好世界》的致辞。国际社会认为习近平主席的致辞高屋建瓴、坦荡坚定，有力提振了国际社会对中国和全球可持续发展前景的信心。

指明正确方向 契合共同诉求

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所亚太研究中心首席研究员亚历山大·洛马诺夫认为，习近平主席致辞中提到的秉持可持续发展理念、完善全球治理、注重生态保护、加强科技合作等内容，非常积极且具有建设性。

韩国成均馆大学中国大学院金融学教授安玉花说，全球化是不可逆的浪潮。必须通过互利共赢的合作来推动改善全球治理，从而实现世界的可持续发展。正如习近平主席所说，面对变局，群策群力、合作共赢是各方的正确选择。中方提倡开放型经济和多边主义，这必将对世界经济稳定、可持续增长起到重要促进作用。

澳大利亚国立大学东亚经济研究所所长彼得·德赖斯代尔说，现在越来越多的国家意识到，坚持多边主义对于维护世界经济秩序至关重要。可持续发展符合世界各国发展的方向和选择。

德国联邦议院德国-中国小组副主席罗比·施伦德在现场聆听了习近平主席的致辞。他说，习近平主席号召各国和平友好共处、合作解决人类共同面临的全球性问题，这一点给他留下深刻印象。

阿根廷国际关系理事会中国问题专家卢卡斯·瓜达尔说，中国提出的合作方向体现了互利互惠的原则，中国提出可持续发展的方案为世界提供了一个更广阔的视角。

中国行动兑现承诺 创造机遇惠及世界

巴西瓦加斯基金会大学圣保罗工商管理学院教授利贾·毛拉·科斯塔说，很赞成习近平主席致辞中关于“将共建‘一带一路’同落实联合国2030年可持续发展议程有效对接，统筹协调好经济、社会、环境之间关系，走绿色、低碳、可持续发展之路”的观点，中国此举将惠及世界各国人民。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯认为，习近平主席在致辞中提到“中国始终坚定不移履行可持续发展承诺”，近年来中非合作实践和成果充分反映了这一点。

南非金山大学国家关系专业教授加思·谢尔顿也认为，“一带一路”倡议是中国对世界的巨大贡献，为发展中国家带来重要机遇。非洲国家应搭上“一带一路”的快速列车，以实现更大发展。

哈萨克斯坦2050战略信息社中国问题专家奥尔扎斯·别伊先巴耶夫说，习近平主席提出的“一带一路”倡议足以证明中国在可持续发展领域所做出的努力。这一倡议与大欧亚伙伴关系倡议的对接必能推动欧亚大陆的多边经济合作。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才说，“一带一路”倡议为沿线国家的经贸发展注入新的活力。泰国政府积极响应“一带一路”倡议，将之与“泰国4.0” 规划相结合，其结果必将是相辅相成、合作共赢。

展现大国责任担当 提振全球发展信心

肯尼亚中非问题专家爱德赫雷·卡文斯说，当前世界各国的利益交织在一起， 没有国家可以在孤立中发展。习近平主席在致辞中强调中国将发挥负责任大国作用，展现携手推动可持续发展、共建人类命运共同体的决心，这非常令人振奋。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，中国在发展自己的同时，真诚帮助其他国家解决发展中的难题，得到了其他国家尤其是发展中国家的高度认可与肯定。

俄罗斯高等经济学院东方学教研室主任阿列克谢·马斯洛夫说，中方主张在牢固的双多边基础上开展合作，为发展政治经贸关系与他国共同创造新平台，俄方对此表示支持并积极响应。

法国巴黎第八大学教授、中国问题专家皮埃尔·皮卡尔说，习近平主席所倡导的可持续发展理念着眼于人类长远发展，显示了中国的大国担当，将有助于构建人类命运共同体美好未来。（参与记者：刘洋、陆睿、白旭、姜晨怡、任珂、倪瑞捷、宫若涵、王守宝、荆晶、张继业、汪谨、杨臻、梁辉、徐永春、栾海）

(责编：燕勐、杨牧)