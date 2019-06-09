中国使馆向菲律宾一儿童活动中心捐赠物资

新华社马尼拉6月8日电（记者郑昕 夏鹏）今年6月9日是中菲建交44周年纪念日暨第18个中菲友谊日。中国驻菲律宾大使馆8日向菲首都马尼拉一所儿童活动中心捐赠了一批学习用具和生活用品。

在捐赠仪式上，中国驻菲律宾大使馆向马尼拉快乐儿童课外活动中心捐赠了复印纸、书包、文具、急救包、服装等学习用具和生活用品。中国路桥工程公司菲律宾办事处也为学生们送来食品、药品以及肥皂牙刷等用品。

儿童活动中心创办人、81岁的华人吴启典代表活动中心师生向中国大使馆与中国企业表达诚挚谢意。他说：“我希望能够通过教育改善当地贫困儿童的现况，中国大使馆的真诚帮助让我们更有信心将这项事业继续进行下去。”

中国驻菲律宾大使馆参赞谢永辉表示，中国驻菲大使馆与中资企业举办此次公益捐赠活动，是希望加深两国人民友谊，增进相互理解，发挥文化交流，特别是教育交流在两国交往中不可替代的作用，从而促进民心相通。

快乐儿童课外活动中心位于马尼拉市西班牙王城旧址，创办于2007年，旨在为当地5岁以上、家境贫寒的学生提供一个在课后补习、运动、休闲的场所，目前约有150名学生每天放学后来到这里学习活动。

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