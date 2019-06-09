印度商工部呼吁加大出口信贷支持以推动外贸发展

新华社孟买6月8日电（记者张亚东）为刺激出口增长，印度商工部日前呼吁加大对出口商的信贷支持力度，降低信贷成本，以推动印度对外贸易快速增长。
印度商工部长戈亚尔日前对媒体表示，及时有效地获得出口信贷支持，对任何贸易活动都至关重要，也是实现印度出口增长的关键因素之一。
除国际需求放缓导致印度出口受阻外，印度对出口商的信贷支持不足也是该国上财年外贸发展不利的重要原因。戈亚尔指出，印度金融机构的出口信贷出现下降，这十分令人担忧。
戈亚尔说，印度应从补贴转变为向出口商提供更便宜的信贷支持。特别是对于那些从事出口的小微企业来说，由于缺乏贷款机构放贷所需的抵押物，其出口业务受到严重影响。
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