新华国际时评：圣彼得堡的中国智慧

新华社北京6月8日电 题: 圣彼得堡的中国智慧

新华社记者韩冰

涅瓦河畔，圣彼得堡国际经济论坛，中国智慧熠熠生辉。中国国家主席习近平7日在出席论坛全会时发表致辞强调，面对世界百年未有之大变局，中方愿同国际社会一道，合力打造开放多元的世界经济，努力建设普惠包容的幸福社会，致力构建人与自然和谐共处的美丽家园，携手开辟崭新的可持续发展之路。

高屋建瓴、坦荡坚定的中国主张为世界指明了治病除弊的方向。近年来，全球经济增长阴晴不定，单边主义、保护主义逆流此起彼伏，恐怖袭击、难民潮等问题难以速解，气候变化等环保难题日益凸显。世界期盼合作共赢，渴望发展前行，呼唤人与自然和谐共处。

在纷繁复杂的局势中，中国高举开放合作的旗帜，提出携手开辟崭新的可持续发展之路，将合作、发展、可持续这三大时代诉求有机地结合在一起，指出了可持续发展是破解当前全球性问题的“金钥匙”，找到了能够遏制单边主义和保护主义、凝聚世界各国携手并肩的最大利益契合点和最佳合作切入点。

众多海外学者和政界人士认为，中国主张展现了共建人类命运共同体的决心，释放了促进合作的强劲信号，令人振奋。法国巴黎第八大学教授、中国问题专家皮埃尔·皮卡尔认为，习主席所倡导的可持续发展理念，着眼于人类长远发展，显示了中国的大国担当。

在圣彼得堡发表的中国主张内涵丰富，系统扎实，彰显了中国立己达人的天下胸怀。从“不断扩大对外开放，放宽市场准入”到“继续打好精准脱贫攻坚战”，再到“坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战”，中国处处从自我做起，力争行为世范；另一方面，从“愿同各国分享包括5G技术在内的最新科研成果”到“愿同各国就减贫、社保等课题加强交流合作”，再到“将在对外合作中更加注重环保和生态文明”，中国敞开胸怀拥抱世界，诚意实实在在。

中国主张的坚实支撑来自中国的笃行。近年来，中国推动共建“一带一路”结出累累硕果，同联合国2030年可持续发展议程在目标、原则、实施路径上高度契合。不久前在北京举办的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，更为世界带来共商共建共享和开放、绿色、廉洁的东风，为推动各国共同走绿色、低碳、可持续发展之路增添新的动力。

“中国促进绿色发展的努力不仅符合中国的需求，还为世界树立了榜样。”美国约翰·霍普金斯大学保罗·尼采高级国际问题研究所中国问题专家赛斯·卡普兰说。

中国致力于做国际社会的建设者而不是破坏者，做架桥者而不是挖沟者。负责任、有担当的大国风范，秉诚意、重实效的中国行动赢得世界认同。各方普遍认为，中国不搞本国优先的自私哲学，不搞你输我赢的零和博弈，而是将自身发展寓于全球发展，在同各国良性互动中实现普惠共赢。

放眼当今寰宇，和平与合作潮流浩荡向前，世界多极化、经济全球化不可逆转，同时新课题、新挑战层出不穷，不确定、不稳定因素明显增多。在这样一个风云激荡的时代，中国将不为任何风险所惧，不为任何困难所阻，始终站在历史前进的正确一边，始终站在绝大多数国家共同利益一边，为乱云飞渡的世界带来穿透乱局的温暖阳光。

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