圣多美和普林西比总统卡瓦略、总理热苏斯分别会见王晨

新华社圣多美6月8日电（记者聂祖国）应圣多美和普林西比国民议会邀请，中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨6月6日至8日率全国人大代表团访问圣普。圣普总统卡瓦略、总理热苏斯在首都圣多美分别会见王晨。

在与卡瓦略总统会见时，王晨首先转达了习近平主席的诚挚问候。他说，2016年中圣普恢复外交关系，两国友好合作掀开新篇章。2017年习近平主席会见圣普时任领导人，双方宣布建立平等互信、合作共赢的全面合作伙伴关系。中方愿同圣普方一道，巩固政治互信，深化务实合作，扩大人文交流，为两国人民带来更多福祉。卡瓦略说，同中国复交是圣普作出的最正确的决定，圣普坚定奉行一个中国政策，愿推动两国关系取得更大发展。

在与热苏斯总理会见时，王晨说，总理阁下领导的解运党长期同中国共产党保持友好交往，为两国关系正常化作出了积极贡献。双方要加强政府、政党等各领域合作，开展治国理政经验交流，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持；推动“一带一路”建设同圣普发展愿景对接，落实好中非合作论坛北京峰会成果。热苏斯说，一个中国政策是两国关系发展的基石，圣普坚持维护多边主义和自由贸易，欢迎更多中国企业前来投资。

王晨还与圣普国民议会议长内韦斯举行会谈，就深化立法机构间的友好合作进行了交流。

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