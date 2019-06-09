李希率中共代表团访问印度

新华社新德里6月8日电 6月5日至8日，中共中央政治局委员、广东省委书记李希率中共代表团对印度进行友好访问，分别会见外长苏杰生、印人党总书记马达夫、国大党主席拉胡尔和古吉拉特邦首席部长鲁帕尼，并出席中国（广东）－印度（古吉拉特）经贸交流会等活动。

李希表示，在习近平主席和莫迪总理共同引领下，中印关系呈现强有力发展势头。我此访旨在落实两国领导人重要共识，增进互信，拓展务实合作。李希结合广东发展实践，介绍了新中国成立70年、改革开放40年特别是中共十八大以来取得的历史性成就、发生的历史性变革，主动宣介中方在中美经贸摩擦中的坚定立场和信心决心。李希强调，中印在推动世界多极化、经济全球化、维护多边主义等重大问题上存在共同利益，中方愿同印方一道，共同应对挑战，共享发展机遇。中国共产党愿与印主要政党加强治党治国经验交流，夯实中印关系政治基础。广东省希望与印地方深化交流合作，不断为中印更紧密的发展伙伴关系注入动力。

印方高度评价李希此访重要意义，认为这有助于延续双边关系良好的发展势头，表示愿与中方保持高层交往，加强政府、政党、地方等各领域交流合作，不断增进了解与互信，推动印中关系持续向好发展，共同促进世界和平、稳定与繁荣。

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