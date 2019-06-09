新华社伦敦6月7日电 （国际观察）约翰逊领跑首相争夺战 英国“硬脱欧”风险上升

新华社记者桂涛

英国首相特雷莎·梅7日正式辞去执政党保守党领导人一职。保守党选举产生的新领导人将接替她成为新首相。

英国保守党领导人选举即将正式拉开帷幕，前外交大臣鲍里斯·约翰逊目前呼声较高。分析人士认为，以约翰逊为代表的“脱欧派”如上台，可能会不惜代价推动英国“脱欧”，鉴于英国和欧盟就脱欧达成新协议非常困难，英国“硬脱欧”风险上升。

约翰逊成最热人选

特雷莎·梅7日“安静”离职，没有发表任何公开声明，也没有举行新闻发布会。首相府新闻发言人证实，她随后会向党内高层递交辞职信。特雷莎·梅辞去保守党领导人后，将继续留任英国首相，直到新首相产生。

英国此前与欧盟达成的“脱欧”协议已连续三次遭英国议会下院投票否决。为打破“脱欧”僵局，特雷莎·梅5月承诺提前卸任。

根据规定，首相卸任后将由执政党选举产生的新领导人接替。新首相人选需经女王批准，任期至下次大选。

保守党新领导人选举程序将于10日正式启动。新领导人将通过多轮党内选举产生，预计胜出者将在7月底产生。英国舆论认为，下届首相职位的有力竞争者包括英国前外交大臣、“脱欧派”领军人物鲍里斯·约翰逊，环境、食品与农村事务大臣迈克尔·戈夫，外交大臣杰里米·亨特等。

其中，约翰逊是最热门人选。据《泰晤士报》报道，保守党内多位温和派议员均已表态支持约翰逊，形容他是“经受过考验的胜者”，并有能力“激励和重振保守党”，击退来自“脱欧党”领导人法拉奇和反对党工党领导人科尔宾的挑战。

目前，约翰逊在保守党领导人的竞争中不断扩大优势，至今已获得40名保守党下院议员的公开支持。分析人士认为，相较于其他候选人，约翰逊在保守党中的威信颇高，一旦他能获得党内下院议员的支持进入最后的党员投票阶段，则他高票当选该党新领导人并接任首相的几率会非常大。

“脱欧”前景难料

英国舆论分析指出，目前竞争保守党领导人职位的多位候选人中，“脱欧派”优势明显。约翰逊此前曾警告说，保守党如果不在今年10月31日前带领英国成功“脱欧”，该党将永远不会得到英国选民的谅解；前“脱欧”事务大臣多米尼克·拉布也表示，无论有无协议，英国都必须展现出“毫不动摇的脱欧决心”；前英国议会下院领袖利德索姆亦表示，会在必要时支持“无协议脱欧”。

分析人士认为，以约翰逊为代表的“脱欧派”候选人或将在上台执政后，不惜代价推动英国“脱欧”。而欧盟委员会主席容克表示，欧盟不会就此前已与英国达成的“脱欧”协议进行重新谈判。鉴于双方“硬碰硬”的态度可能导致新协议难以达成，英国“无协议脱欧”的可能性不断升高。

尽管如此，以约翰逊为代表的“脱欧派”要实现“无协议脱欧”绝非易事，将面临多重阻碍。

首先是来自保守党内的反对。保守党内已有多位高层党员表态，反对“无协议脱欧”。财政大臣哈蒙德警告说，一个执行“无协议脱欧”政策的首相将很难维持议会下院对他的信心。

其次是来自英国经济界的反对。“脱欧”进程久拖不决导致英国经济持续疲软。英国舆论认为，“脱欧”让英国变得异常脆弱，很多企业对“无协议脱欧”前景感到恐慌。

第三是来自议会的反对。此前，英国议会已经投票，就反对在没有达成一项退出协议的情况下“脱欧”取得一致。可以预料，不管谁成为新首相，议会都是其“脱欧”政策执行过程中不可忽视的制约因素。下院议员或将对一个选择“无协议脱欧”的首相发起不信任投票，从而触发提前大选。

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