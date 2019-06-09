土耳其F-35飞行员或于7月底被迫停训离开美国

新华社华盛顿6月7日电（记者刘品然 刘晨）美国国防部7日表示，若美国和土耳其在7月31日前无法解决土购买俄罗斯S-400防空导弹系统一事，在美训练的土耳其F-35战机飞行员将被迫停训离开美国。

美国防部副部长埃伦·洛德当天在记者会上作出上述表态。洛德表示，美方多次表明土耳其若接收S-400防空系统就无法获得F-35战机，美方对土耳其派人员赴俄罗斯训练使用S-400防空系统表示失望，因此将降低土耳其在F-35战机项目中的参与度。根据美土先前达成的交易，美方将向土方出售100架F-35战机。

除要求土耳其飞行员离开美国外，洛德还表示土方将无法参加本月12日举行的F-35战机项目年度高官会，土军方也不得进入F-35战机联合项目工作场所，并且土方将不再参与F-35战机零部件生产。

洛德还说，一旦土耳其获得俄制S-400防空系统，美国国会两党有强烈共识将依据《以制裁反击美国敌人法》对土耳其实施制裁。但她也强调，只要土耳其放弃S-400系统，美方可恢复土耳其在F-35战机项目上的参与合作。

土耳其2017年与俄罗斯签订协议，购买4套S-400防空系统。美国等北约国家多次警告土耳其不要购买这一俄制系统，认为该系统无法与北约武器系统兼容，且可能有助于俄方今后定位及追踪美国及盟国的F-35战机。

据俄罗斯媒体报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫5月31日说，俄罗斯向土耳其供应S-400防空系统的合同正处于落实阶段。土耳其总统埃尔多安6月4日说，土耳其不会因为承受美国压力而退出与俄罗斯签订的购买S-400防空系统协议。

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