讨论制定新政策 印度打算让出租车“油改电”

一名消息人士披露，印度政府打算要求出租车运营商将传统燃油车逐步改为电动汽车，2026年4月以前将电动汽车比例提至40%。

以那名不愿公开姓名的人士为消息源，综合印度讨论绿色出行新规的多次会议记录，路透社6日报道，印度政府打算要求包括网约车在内的出租车运营商逐步提高电动汽车所占比例，以期减少石油进口，缓解空气污染。

按消息人士的说法，印度政府下属智库机构国家转型委员会正与多个部门讨论制定新政策。这一委员会扮演关键政策制定角色，总理纳伦德拉·莫迪出任委员会主席。

路透社报道，如果政策施行，美国优步公司和印度本土即时叫车平台奥拉公司最快需要在明年开始“油改电”，以便在2021年将电动汽车比例提升至2.5%，2022年增至5%，2023年增至10%，2026年增至40%。

优步公司和奥拉公司是印度主要网约车平台，日本软银集团持有两家企业大量股份。

路透社报道，印度2018年3月至2019年3月售出大约3600辆电动汽车，是2017年度的3倍，但仅占传统燃油车销量的大约0.1%。印度2018年度卖出330万辆柴油和汽油车。

法新社报道，截至5月，印度有大约28万辆电动车辆，与达到2020年150万至160万辆的目标相距遥远。

国家转型委员会5月28日与交通、能源、重工业和贸易等部门官员开会。消息人士告诉路透社记者，与会官员们建议从2026年4月开始，企业或个人新购商业用车时只能选择电动汽车，快递、外卖等商用摩托车同样需要在2023年4月以前电动化。

奥拉公司2017年在印度中部城市那格浦尔尝试推出电动车服务。1年后，多数司机抱怨在充电站等候时间过长、运营成本高，要求换回汽油车。

这家企业旗下电动出行部门3月融资40亿卢比（约合4亿元人民币）。它同时与韩国两家汽车企业合作并融资3亿美元。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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