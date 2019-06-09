美国宣布对伊朗最大石化企业实施制裁

新华社华盛顿6月7日电（记者刘品然 刘晨）美国财政部7日宣布对伊朗最大石化企业波斯湾石化工业公司及其子公司和境外销售网络实施制裁。

美国财政部当天在一份声明中称，波斯湾石化工业公司为伊朗伊斯兰革命卫队所属企业提供资金支持，因此美国对该公司及其39个子公司和境外销售网络实施制裁。

根据声明，受制裁对象在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。

美国财政部长姆努钦在声明中说，美方会继续制裁为伊朗伊斯兰革命卫队提供财政支持的企业。美国国务卿蓬佩奥当天在国务院的一份声明中表示，美方此举是扩大对伊朗的“极限施压”。

蓬佩奥2日在瑞士访问时表示，美国愿意和伊朗进行“不预设条件”的会谈，但美国对伊朗保持压力的措施不会松动。伊朗外交部对此表示，美方是玩文字游戏，并不值得伊朗采取行动。

美国去年5月宣布单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启一系列对伊朗制裁措施。近期，美国不断对伊朗施加新的压力，包括将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织、不再延长对部分国家和地区进口伊朗石油的制裁豁免、制裁伊朗矿产行业并向中东地区增兵等。

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