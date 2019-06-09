中国海军第31批护航编队结束对澳大利亚访问

新华社悉尼6月7日电（记者杨敬忠）当地时间7日13时许，随着昆仑山舰的缆绳陆续收回，中国海军第31批护航编队舰艇缓缓离开悉尼花园岛军港码头，结束对澳大利亚的友好访问。

当天悉尼下起了淅淅沥沥的雨。中国驻悉尼总领事顾小杰、驻澳武官王京国等人员，以及澳海军代表在码头为中国海军护航编队送行。华侨华人代表挥舞着国旗高呼：希望中国海军下次再来访问，祝愿中国海军更加强大！

访问期间，编队指挥员邵曙光、张家柬分别拜会了澳大利亚海军东部舰队司令米德少将、新南威尔士州上议院议长阿扎卡和下议院议长奥代等澳军政要员。澳军政要员对中国海军护航编队到访表示热烈欢迎。米德少将表示，中国海军一直以来都派出护航编队在中东地区执行护航任务，对该地区的和平稳定和海上贸易安全做出了重大贡献。新南威尔士州上议院议长阿扎卡说，这次到访的3艘舰艇，母港都位于广东省湛江市，而今年是广东省和新南威尔士州结为友好省州5周年，编队的到访进一步加深了中澳双方的友谊。

中国海军护航编队的到访，引起当地媒体的广泛关注，也让华侨华人感到无比自豪。中国海军舰艇进港时，有当地媒体记者拍到了悉尼的地标建筑——悉尼塔与中国海军军旗同框的画面，这让很多华人感到欣喜若狂。澳大利亚网友纷纷在网络上发文：真是个“巨无霸”！欢迎中国战士！

中国舰艇停泊期间，编队在昆仑山舰举办了甲板招待会，邀请澳大利亚军政人员、华侨华人代表及部分国家驻澳武官等参加。为进一步深化沟通交流，编队官兵代表还与澳海军进行了篮球、足球友谊赛等交流活动。

舰艇开放参观时，中国驻澳使领馆人员、中资机构、华侨华人代表登上昆仑山舰、许昌舰参观，他们对整洁的舰容舰貌、精良的武器装备、官兵良好的素质赞叹不已。“每一次中国海军编队来访，我一定登舰的。今年是我们新中国成立70周年，我也看了海军70周年电视视频，非常激动，我希望我们的祖籍国、我们的海军更加强大！”登上祖籍国军舰参观，当地华人孙琦感慨万千。

“军事交流是中澳关系的重要组成部分。”访问结束时，编队指挥员接受记者采访说：“今年4月份，澳海军赴青岛参加了中国海军成立70周年系列活动。不到两个月，中国海军再次回访澳大利亚，进一步促进中澳两军密切交往，深化友谊，增进互信。”

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