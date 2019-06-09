综合消息：开启中俄关系更高水平、更大发展的新时代——俄社会各界高度评价中俄合作进入新时代

新华社莫斯科6月7日电（记者栾海 李奥）中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京5日共同签署并发表联合声明，宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系。多位俄知名专家以及俄主流媒体对此予以高度评价，认为这将实现两国关系提质升级，共同开启中俄关系更高水平、更大发展的新时代。

俄罗斯人民友谊大学教授尤里·塔夫罗夫斯基对新华社记者说，两国元首共同宣布发展新时代全面战略协作伙伴关系，向国际社会发出重要信号，俄罗斯与中国决心将双方协作提升至“迈入新时代”的更高水平。

塔夫罗夫斯基认为，为维护俄中人民利益，两国需在以下领域开启合作新时代：首先是在国际组织内加强合作——在现有良好合作的基础上，更有效地抗击霸权主义、单边主义；此外还需在金融、经贸往来、基础设施建设、军事技术等方面继续巩固加深各层面合作。

“俄罗斯之声”电台亚洲问题专家亚历山大·泽连科夫对新华社记者说，近年来俄中政治及经贸关系持续发展，双方均希望进一步加强务实合作，抵御外部挑战和威胁。与此同时，全球经济形势正发生深刻变化。这些促使俄罗斯与中国同舟共济，深化两国在政治、经济、战略、人文等领域的合作。

在俄罗斯莫斯科国立大学国家政治系主任弗拉基米尔·亚库宁看来，中国所发出的诸多倡议旨在推动真正的全球化，中国领导人正努力协调各方取得共识，谋求共赢。

塔斯社近几日追踪报道了习近平主席对发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系的相关阐述。报道说，两国明确了其肩负的多项重大新使命，并确定了长期合作方针，俄中将在投资、创新、数字经济、航天航空、农业、北极开发等领域开展合作。

俄新社除报道上述消息以外，还重点报道了俄副总理阿基莫夫关于俄方与华为公司磋商第五代移动通信网络市场发展战略等问题的表态；关注了第五届“中国与俄罗斯：新时代的合作”活动的情况，认为中国媒体人士积极开放地参加国际交流对话和务实合作，俄中媒体正深入相互学习。

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