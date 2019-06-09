环球时报社评：回应美方施压，中国筹建新的清单制度

据新华社报道，国家发改委正牵头组织研究建立国家技术安全管理清单制度，具体措施将于近期出台。 建立这一清单制度显然与不久前商务部宣布建立不可靠实体清单制度有关。这既是中国加强经济安全长期制度性建设的又一举措，也对当前反制美国针对中国一些高科技企业进行技术限制和断供具有现实意义。

虽然相关细则还未公布，但可以预期，该法将对保护中国高科技企业发挥对外威慑作用，将使管理对外技术出口有法可依。去年以来美国多次动用其国内法对中国高科技企业施加压力，中国的反制斗争需要有更多法律杠杆，这使得我们出台新的法规和制度不仅必要，而且非常紧迫。

中国的相关立法并非一张白纸，《国家安全法》等法律法规已有一些相关规定。过去中国对这类法规的执行比较弱，建立国家技术安全管理清单制度既有助于对相关法规进行提炼，让警示更有力量，也必将促进执行层面的强化。

当今世界的工业格局是个复杂的供应链体系，虽然美国占据很多技术领域的高端位置，但中国是全球最大的制造业基地，我国掌握、创新了很多实用技术，全球供应链不可能离开中国这个大环节，中国有能力通过一些技术管制对美国企业的供应链完整造成冲击。如果美国不断深化两国在供应链上的冲突，那一定是一场翻江倒海的混战，未来的损失将是什么样的情形和格局，今天很难预测。

中国日前发出可能向美国断供稀土产品的信号。虽然美国可以采取各种方式缓解这一冲击，但那将是一个对美来说非常麻烦的过程。中国不仅是世界最大的稀土生产和出口国，而且我们的稀土提炼技术也领先于世界。

美方宣扬一些外资企业将撤出中国前往东南亚国家，然而他们想得太简单了。把东南亚国家变成美国围堵中国的屏障，不仅违背了东南亚国家的意愿，在技术上也有很大难度，更是中国决不会允许的。中国有足够的能力和手段挫败美方为此而开展的布局。

中国将建立不可靠实体清单和国家技术安全管理清单制度，不意味着我们会有朝一日就滥用它们，随意打压与中国开展正常合作的外国企业。中方始终珍惜改革开放的大环境，维护所有同中方正常合作企业的利益。中国新建立的机制必将严格限定在维护中国国家安全的范畴，只有那些以实际行动危害了中国高科技企业安全和国家安全的外国公司才会成为我方打击的对象。

有人会说，这样的法规会产生一些模糊性，可能给中国“选择性执法”留下空间。我们想说的是，所有法规都存在模糊地带，任何国家的司法机器要想选择性采取行动都能做得到。问题是，中国这么多年“选择性地”惩罚哪家外国公司了吗？中国改革开放的诚意是我们公平执法的关键保障，倒是美国一直在提供不公正、选择性执法的最大实例。

人们看到，美国的司法工具被任意用来维护它的一己私利和全球霸权，实施各种长臂管辖，它的国家安全与霸权是划等号的。而中国既无那样的野心，也没有滥搞长臂管辖的意愿，中国赋予国家安全的含义与所有国家对它的理解是相通的。世界现在要防范的是肆意打乱全球供应链的美国，而非采取战略防御并不得不开展一些关键反击的中国。

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