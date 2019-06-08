中美经贸摩擦的这些问题你真的清楚吗？（之四）

——关于科技霸权主义

科学技术是人类文明的结晶，是人类社会的共同财富。但是，在美国一些政客眼里，科技实力最强的国家，只能是他们；竞争能力最强的公司，只能是他们的公司。在他们看来，自己独占关键技术是理所当然，中国技术落后是天经地义；自己掌控全球价值链顶端也是名正言顺，中国发展高端制造业就是对他们的威胁。哪怕是华为这样一家走在世界前列的中国民营科技公司，美国政客也要滥用国家力量进行打压。这就是美国政客的科技霸权主义！

霸权的本质是垄断，垄断的核心是利益。众所周知，科学技术是第一生产力，科技实力在很大程度上决定着一个国家的经济实力和国际竞争力，决定着世界政治经济力量对比的变化，也决定着各国各民族的前途命运。正因为科技发展具有如此重要的作用，所以美国政客的霸权思维、垄断做法和双重标准在这个领域展现得淋漓尽致。“欧亚将来”网一篇文章刻画了这些美国政客的心态：“在这种零和思维的驱使下，中国创新太少时受到指责，中国创新‘太多’时同样受到指责，还要遭受保护主义关税。这说明了美国的虚伪，暴露了一种狭隘、幼稚的心态，看不到双赢模式下的共同成功的现象”，其实质在于“美国的中国批评者巴不得中国力争全球创新领先失败”。新加坡国立大学教授马凯硕也指出：“华盛顿主要是在寻求破坏中国成为科技领军者的雄心抱负。”

为了维护其经济和科技领域的霸权地位，独享垄断利益，美国政府长期以来对我国实施高技术出口管制政策，在此次经贸摩擦中，更是肆无忌惮滥用国家力量，祭出科技霸权主义大旗。一方面，以国家安全为由对中国企业进行技术封锁，限制我国高科技企业进入美国市场，操控多家美国企业对华为等中国企业“断供”，甚至威胁其他国家加入对中国高科技企业的围堵遏制，竭力打压中国高科技产业的发展，挤压中国高科技产品的市场。另一方面，无端指责中方强迫美国企业转让技术，指责中国正当的产业政策和科技政策。美国这些政客的目标，无非是想把中国永久性地锁定在全球价值链的低端，永远接受美国垄断资本的盘剥。

然而，这只是霸权主义者的一厢情愿。在经济全球化时代，世界各国科技活动的相互联系和相互依赖空前加深，科学技术的进步在更大程度上成为了世界各国共同参与的结果，绝不是哪个国家能够垄断得了的。特别是在信息网络技术发展的推动下，科学技术的交流与传播在范围、速度和规模等方面都达到了前所未有的水平，科技创新的全球化进程空前提速，科学技术的全球扩散渗透日益加强，各个国家在科技发展之间的交流互鉴日益频繁，跨国联合研究成为常态，科技创新成果的全球性应用是大势所趋。美国《纽约时报》网站文章指出，“技术研究通常是由全世界的科学家和工程师合作完成的”，很难给人工智能等技术贴上“美国制造”的标签。美国麻省理工学院技术政策研究员R·戴维·埃德尔曼也指出：“（人工智能等）技术的核心内容是属于国际社会的……没有国家——不论是美国还是中国——能够进行垄断。”

在这一背景下，美国一些政客搞的科技霸权主义注定要被时代潮流碾得粉碎。历史证明，开放带来进步，封闭导致落后；竞争促进创新，垄断阻碍进步。用卑劣手段打压围堵所谓的“竞争对手”，人为制造垄断，并不能保证美国的领先地位，更不能促进美国的发展进步。

推动科技创新与进步是每个国家的平等权利，加强科技合作与交流是推动整个人类社会向前发展的重要动力。为了全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好地造福于中国人民和世界人民，必须大力推动科技创新，促进科技进步，加强科技合作，反对科技霸权。这是我们的使命，也是我们的权利，是任何势力都不能阻挡的。经过长期不懈的努力，中国的科技发展已经取得巨大成就，引起国际社会普遍重视。这些科技成就，既不是“偷来的”，也不是通过“强制转让技术”得来的，而是千千万万科技工作者自力更生、艰苦奋斗的结果，也是中国以互利共赢为基础开展国际技术合作的结果。

违背科技全球化发展大势，对他国施展科技霸权，不仅会导致美国自身科技创新能力受损，使其丧失科技成果产业化最重要的市场和应用场景，还将更加激发他国自主研发的动力和投入，坚定他国自力更生发展科技的决心和信心，从而促进他国实现科技突破，这在历史上已经屡见不鲜。回顾上世纪七八十年代日美贸易摩擦的历史，日本著名经济评论家大前研一得出这样的启示：即使美国政府达到了目的，美国产业竞争力也不会得到提高；受到美国欺负的国家的产业因更早实现全球化而变得愈发强大。如他所言，当初美国不断地敲打日本，却拿不出解决自身问题的有效策略，结果是美国产业竞争力并没有得到相应提高，反而是日本的产业变得愈发强大。

如今，虽然美国在科技领域的头把交椅依然难以撼动，但垄断总是难持久的。特别是新科技革命和产业革命的深入推进，人工智能、通信技术等领域的快速迭代，为其他国家的赶超发展提供了重要机遇，也从科技层面削弱了美国的霸权基础。美国政府本应顺应潮流，推动全球科技良性竞争与合作共赢，但美国一些政客却逆势而动，无视时代潮流，由此陷入了一种致命的悖论：要维护自身霸权地位，就必须只身对抗时代潮流；而逆时代潮流而动者，注定无法推动本国发展，更别说巩固霸权地位了。这从根本上决定了搞科技霸权主义是不可能得逞的。

(责编：马昌、袁勃)