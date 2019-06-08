千磨万击还坚劲——国务委员兼外交部长王毅谈习近平主席对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛

新华社圣彼得堡6月7日电 2019年6月5日至7日，国家主席习近平应邀对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛。行程结束之际，国务委员兼外交部长王毅向随行记者介绍此访情况。

王毅说，在中俄建交70周年的历史节点，在世界百年变局的关键当口，习近平主席这次访俄之旅继往开来，影响深远。访问期间，习近平主席同普京总统深入规划两国全方位合作，引领中俄关系迈入新时代；在圣彼得堡国际经济论坛精辟阐述可持续发展主张，推动国际合作踏上新征程。这次访问释放的明确信号是，中俄深化互信协作的共识牢不可破，中国倡导互利共赢的信念坚不可摧，任尔乱云飞渡、凭他风吹浪打，千磨万击还坚劲，为大国关系确立稳定性，为全球发展注入新活力，为国际社会增添正能量。

不到3天时间里，习近平主席辗转莫斯科、圣彼得堡两地，出席近20场活动，政经文相济，双多边兼顾，叙友谊、聚共识、促合作，取得丰硕成果。国内外舆论高度关注，认为中国作为负责任的大国，在对外交往中讲信修睦、弘义融利，在国际社会深得人心、广获支持。

一、发挥元首引领作用，开启中俄关系新时代

王毅说，得益于两国元首密切交往和战略引领，中俄关系近年取得长足发展，进入历史最好时期。此访是习近平主席担任中国国家主席以来第八次到访俄罗斯，也是连任国家主席后首次对俄罗斯进行国事访问，受到普京总统隆重热情接待。除大小范围正式会谈，两国元首还在圣彼得堡长时间晤谈，在高度信任、亲密友好的气氛中，就双边关系和国际形势的全局性、长期性、战略性问题充分交换意见。在见证两国历史情谊的莫斯科大剧院，习近平主席同普京总统一道出席中俄建交70周年纪念大会并发表重要讲话，回顾历史总结经验，面向未来规划蓝图。两国元首签署联合声明，宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，实现两国关系与时俱进、提质升级，成为此访最重要的政治成果。习近平主席从战略维度和宏观角度把握中俄关系定位和未来发展，强调要以互信为基石，筑牢彼此战略依托；要深化利益交融，并肩实现同步振兴；要促进民心相通，夯实世代友好基础；要更加担当有为，维护世界和平安宁。这些重要主张得到普京总统完全赞同。两国元首的政治共识将推动中俄关系大踏步迈入新时代，在更高水平实现更大发展。“交得其道，千里同好”。中俄关系经过70年风云变幻考验，已成功走出一条正确的大国、邻国相处之道，愈加成熟、稳定、坚韧，不断展现新气象新风貌，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。

二、巩固政治互信优势，提升中俄协作水平

在当今大国关系中，中俄关系体现出了最高水平的相互信任和战略协作，成为维护世界和平安全的中流砥柱。当前世界格局加速演变，单边霸凌行径横行，中俄面临的外部风险和共同挑战上升。习近平主席洞观天下，强调无论过去、现在还是将来，中俄都是搬不走的好邻居、拆不散的真伙伴；双方要以邻为伴，守望相助，更加紧密、坚定地站在一起。普京总统表示，国际形势越是复杂多变，俄中两国越要巩固和深化政治互信，加强在国际事务中的协调协作；我们不能满足已取得的成就，还要把两国关系发展得更好。双方一致同意，要深化政治互信，加强战略沟通，加大相互支持，牢牢把握中俄关系向前发展的战略方向；要秉持公平正义，坚持责任道义，体现担当仗义，坚定捍卫以联合国为核心、以国际法为基础的国际体系。两国元首就重大国际和地区问题深入对表，并签署关于加强全球战略稳定的联合声明，发出中俄在战略安全领域共同应对挑战、在地区安全热点问题上加强战略协作、推动世界多极化和国际关系民主化的一致声音，彰显两国关系的高水平和两国合作的特殊性、战略性、全球性。事实证明，中俄加强团结协作是着眼双方长治久安和发展振兴作出的战略抉择，是保持全球战略稳定和国际力量对比均衡的现实需要，符合两国和国际社会根本利益，不针对第三方，也绝不受第三方挑拨和干扰，势头不可阻挡，作用不可替代，前景不可限量。

三、弘扬睦邻友好传统，拉紧中俄利益纽带

习近平主席同普京总统、梅德韦杰夫总理全面规划中俄务实友好合作，谋划顶层设计，勾勒具体部署，同意本着开拓创新、互利共赢精神，进一步推动两国发展战略紧密对接、发展利益深层融合、民心民意亲密交融。双方将继续开展共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接，相互支持共建“一带一路”倡议和大欧亚伙伴关系倡议，协同促进地区一体化和区域经济融合发展。双方将持续推进战略性大项目，深挖新兴领域合作潜力，发挥地方经济互补优势，实现经贸合作提质增量，推动双边贸易额向2000亿美元迈进。两国元首共同参观长城汽车图拉州工厂下线汽车展，在中俄能源商务论坛上就深化能源合作提出指导性意见，年内还将通过视频连线见证中俄东线天然气管道这一世纪工程的竣工通气仪式。双方商定2020至2021年举办中俄科技创新年，联合提升自主研发能力。两国元首还亲力亲为厚植世代友好的民意根基。继今年4月见证清华大学向普京总统授予名誉博士学位后，习近平主席此次访俄期间接受了普京总统母校圣彼得堡国立大学名誉博士学位，书写中俄元首交往和人文教育交流又一佳话。两国元首出席莫斯科动物园熊猫馆开馆仪式，向俄罗斯人民隆重推出友谊使者，成为庆祝中俄建交70周年系列活动一大亮点。两国元首还共同见证了经贸、能源、科技、航天、农业、教育等广泛领域近30份双边合作文件的签署，显示全方位、深层次、多领域的中俄互利合作格局正在形成，将更好造福两国和两国人民。

四、阐释发展合作主张，展现中国责任担当

圣彼得堡国际经济论坛是各方共商世界经济发展的重要平台。本届论坛以“打造可持续发展议程”为主题，具有重要现实意义。习近平主席指出，可持续发展是破解当前全球性问题的“金钥匙”，是各方最大利益契合点和最佳合作切入点。习近平主席围绕联合国2030年可持续发展议程明确的经济增长、社会发展、环境保护三大任务，系统阐述加强国际发展合作的倡议主张，呼吁一要坚持共商共建共享，合力打造开放多元的世界经济；二要坚持以人为本，努力建设普惠包容的幸福社会；三要坚持绿色发展，致力构建人与自然和谐共处的美丽家园。习近平主席强调，中国将不断扩大对外开放，维护多边贸易体制，在平等和相互尊重基础上开展贸易合作；愿同各国分享包括5G技术在内的最新科研成果，就减贫、社保等课题加强交流合作；将在对外合作中更加注重环保和生态文明，携手应对全球气候变化等迫切问题。习近平主席指出，共建“一带一路”同2030年可持续发展议程高度契合，要推动两者有效对接、协同增效，为广大发展中国家创造更多机会。习近平主席的讲话高屋建瓴、坦荡坚定，有力提振了国际社会对中国和全球可持续发展前景的信心。各方普遍认为，中国不搞本国优先的自私哲学，不搞你输我赢的零和博弈，而是将自身发展寓于全球发展，在同各国良性互动中实现普惠共赢，将不断为世界经济提供市场、添加动力、创造机遇。

王毅最后说，今年是中华人民共和国成立70周年。70年来，在党的领导下，中国外交走过波澜壮阔的历程，取得举世瞩目的成就。放眼当今寰宇，和平与合作潮流浩荡向前，世界多极化、经济全球化不可逆转，同时新课题新挑战层出不穷，不确定不稳定因素明显增多。中国外交的征程不会风平浪静，还会遇到各种艰难险阻。人间正道是沧桑。在这样一个风云激荡的时代，我们要以习近平外交思想为指引，不为任何风险所惧，不为任何困难所阻，始终站在历史前进的正确一边，始终站在绝大多数国家共同利益一边，坚定不移推动构建新型国际关系和人类命运共同体，不断开创新时代中国外交新局面，为实现中华民族伟大复兴、促进世界和平发展作出新的更大贡献。

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