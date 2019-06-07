金沙滩|中美经贸摩擦的这些问题你真的清楚吗？（之三）

一些美国政客在“美国优先”旗号下，奉行单边主义政策，一方面将国内法凌驾于国际法之上，野蛮地运用单边手段打压他国，四面出击制造贸易摩擦；另一方面，藐视多边规则和多边贸易体制，退出伊朗核协议、巴黎气候协定、联合国教科文组织和人权理事会等，公开反对全球主义理念。“美国优先”的口号与单边主义的行为方式，俨然成为一套“内在自洽的逻辑”。只可惜，这套逻辑是这些政客自大症的典型表现，逆潮流而动，徒劳无益。

从表面上看，推行单边主义是要“去全球化”“反全球化”，搞孤立主义。然而，这只是其中的一面。还有更重要的一面，即美国政客们推行单边主义，是因为平等合作的多边主义束缚了他们的手脚，不符合其“美国优先”战略，不利于其巩固霸权地位。因此，他们急于通过侵略性单边主义，在国际竞争中以自身强大的实力优势碾压对手、各个击破，以期建立更加符合“美国优先”的全球秩序，维护其全球霸主地位，并堵住后来者前进的道路，阻止赶超者前进的步伐。美国国家安全事务助理博尔顿有一句“名言”说得清楚：“如果今天让我重新打造（联合国）安理会，我会只设一个常任理事国，因为这样才能真实反映全球的力量分布。”霸权主义唯我独尊的自私面目真是张狂到家了！

当今世界，科技革命和生产力的发展，推动国际分工日益深化，社会化大生产比以往任何时代都更加广泛和深入，使经济全球化成为不可阻挡的历史大趋势。并由此加速了贸易、投资以及生产要素流动的全球化，世界经济形成了“你中有我，我中有你”的相互依赖、相互制约、相互竞争的开放型格局。没有哪个国家能够以拒绝竞争的方式维持垄断地位。马克思早就指明，垄断产生着竞争，垄断只有不断投入竞争的斗争才能维持自己。列宁也曾指出，垄断决不能完全地、长久地排除世界市场上的竞争。单边主义的霸权行径，绝不可能人为切断各国经济的资金流、技术流、产品流、产业流、人员流，让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流。

随着各国之间相互依赖的加深，新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，国际力量对比发生了深刻变化，世界多极化和国际关系民主化成为不可逆转的时代大潮流。垄断国际事务的想法已落后于时代，垄断国际事务的行动也注定不能成功。推进全球治理体系变革，使世界秩序更加平衡地反映大多数国家特别是新兴市场国家和发展中国家的意愿和利益，是大势所趋。以对话谋求共识、以合作追求共赢，是国际社会的根本利益所在。世界上的事情只能由各国商量着办。任何国家打着“优先”的旗号，堂而皇之地破坏国际规则，明火执仗地打压他国，注定要被撞得鼻青脸肿。

奉行单边主义、霸权主义必定没有出路，这是国际社会的基本共识。在2018年的第七十三届联合国大会一般性辩论上，绝大多数联合国会员国批评美国政府大搞保护主义，加剧贸易摩擦，认为单边主义和贸易保护主义是当前世界经济面临的最主要风险，其负面效应波及全球供应链，将威胁所有国家的经济增长和繁荣。联合国秘书长古特雷斯认为，在全球面临严重挑战之际，“基于常识的集体行动”是唯一出路。第七十三届联合国大会主席埃斯皮诺萨说，多边主义是解决人类面临的各种全球问题的唯一可行之道，损害多边主义或怀疑其存在价值只能引发不信任和分裂。英国前首相戈登?布朗慨叹：“世界日益变得多极，美国政府却在一意孤行。”5月30日，德国总理默克尔应邀在美国哈佛大学发表演讲时指出：“我们比任何时刻都更需要多边而非单边的思维和行为，需要全球化而不是单个国家化，需要开放世界而不是孤立主义，简而言之，就是需要共同努力而不是单打独斗!”

很多美国人也明白，大搞单边主义不符合世界发展潮流，不符合历史发展规律，不仅损害了其他国家利益和多边贸易体制，也损害了美国自身利益和国际形象。早在本世纪初，一位著名的美国国际政治学者就曾预言：“某一天，美国看上去不可战胜，第二天，则盛世不再”，“其他力量的崛起、美国的式微，以及美国单边主义式的国际主义，将共同使美国的单极时刻成为昙花一现。”2018年，美国6位前贸易代表齐聚一堂，他们虽然服务于不同时期的美国政府，且存在党派政见分野，却共同表示必须尊重世界贸易组织、多边贸易体制和多边主义。

美国政客单边主义的霸凌行径已经殃及全球，任其发展下去必将把世界带入险境。从历史经验看，美国政府每次挥舞起关税大棒，大搞以邻为壑的单边主义贸易政策，都引发了世界上其他国家的反制措施，最终不仅解决不了美国自身的问题，还会使全球陷入动荡不安。就当前世界情势看，美国政客一意孤行推行单边主义和贸易保护主义，严重损害了世界贸易组织及其争端解决机制的权威性，动摇了人们对以世界贸易组织为核心的多边贸易体系的信心，使经济民粹主义与逆全球化在全球蔓延，给世界和平稳定和繁荣发展造成了巨大的消极影响。

“得道者多助，失道者寡助。”走光明的合作大道，还是走危险的独木桥，终究是美国人自己的事情。历史一再证明，单边主义和保护主义没有出路，自我封闭只会失去世界，最终也必将毁灭自己。只有坚持开放合作才能获得更多发展机遇和更大发展空间，共同维护多边主义进程，维护全球自由贸易体系和世贸组织规则，同时在协商基础上支持对世界贸易组织进行必要改革，才是符合世界各国共同利益的正道。中美两国作为世界上最大的两个经济体，应当相互尊重、求同存异、相向而行，紧紧把握两国经贸磋商带来的历史性机遇，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，共同引领和构建多彩丰富、文明进步、和平繁荣的人类命运共同体。

美国政客们在单边主义道路上还能走多远，世界人民拭目以待！（来源：金沙滩论坛）

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