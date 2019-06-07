共建“一带一路”倡议和欧亚经济联盟对接是近年来圣彼得堡国际经济论坛上热度持续走高的话题。6月5日，在第二十三届圣彼得堡国际经济论坛和第四届俄中商务论坛框架内的“大欧亚伙伴关系与‘一带一路’倡议的结合”圆桌会议举行。中俄专家畅谈成果与展望。

“欧亚经济联盟与共建‘一带一路’倡议的目标都是造福人民，都致力于实现各自国家和地区发展振兴，致力于促进区域开放包容合作。两者的对接向世界展示了中俄两国对于未来发展的看法。”俄罗斯联邦外交部巡回大使巴尔斯基·基里尔·米哈伊洛维奇说，“此次中国国家主席习近平对俄罗斯进行国事访问，中俄两国元首将签署一系列重要文件。我认为，欧亚经济联盟与共建‘一带一路’倡议的对接正式进入新时代。”

2015年5月，中俄两国元首共同签署《关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》，开启对接合作之路。去年，中国同欧亚经济联盟签署经贸合作协定。

2018年，双边贸易额突破1000亿美元，创历史新高。中俄两国能源、交通、农业、航空航天等领域重大合作项目正稳步实施，中俄原油管道及其复线顺利运营，中俄东线天然气管道即将建成供气，黑河公路桥、同江铁路桥成功合龙，远程宽体客机、重型直升机联合研制工作稳步推进，卫星导航系统合作成果显著。

俄罗斯联邦总统顾问、俄罗斯联邦科学院院士及学术委员会主席格拉兹耶夫·谢尔盖·尤里耶维奇认为，必须遵循自愿以及互利互信原则。他表示，俄罗斯应该向中国学习如何发展经济，要努力学习“中国奇迹”的经验。

中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文指出，中俄两国首脑为双方合作、为推动共建“一带一路”倡议和欧亚经济联盟对接打下了非常好的基础，接下来可以从三个方向努力：在贸易领域，去年中俄贸易增长了27.1%，这还远远不够。在金融领域，可以加快推进货币互换。目前中俄贸易还有约70%用美元结算，剩下的还有很大一部分用欧元结算。在人文交流领域，无论是旅游还是艺术、教育等领域，中俄潜力无限。“我们每个人都是中俄关系推动的主体，应该拥抱对方。”王文说。

“金钱不应该在天上飘，应该落地，落到项目上。”国际全球研究学会院士、哈萨克斯坦科学家联盟主席萨布登·阿尔萨里·萨布登诺维奇强调了找到经济增长点的重要性。

“我坚信，共建‘一带一路’倡议和欧亚经济联盟对接一定会成功。”巴尔斯基·基里尔·米哈伊洛维奇说。

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