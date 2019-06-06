原标题：专访：美国对中国发起贸易战会抑制世界经济增长——访白俄罗斯经济学家科瓦廖夫

新华社明斯克6月6日电专访：美国对中国发起贸易战会抑制世界经济增长——访白俄罗斯经济学家科瓦廖夫

新华社记者魏忠杰 李佳

“作为世界第一大经济体，美国对世界第二大经济体中国发动贸易战，对世界经济发展而言是不利因素，因为中美贸易战无疑会让世界经济增速放缓。”白俄罗斯经济学家科瓦廖夫日前在接受新华社记者专访时如此表示。

科瓦廖夫说，作为世界上规模最大的两个经济体，中美对世界经济发展影响巨大。美国挑起中美贸易摩擦，对其他一些国家的经济增长也将产生消极影响。由于美国政府不断升级贸易摩擦，国际货币基金组织已经调低了世界经济增长预期。

科瓦廖夫表示，美国政府决定对中国输美产品加征关税，希望以此在贸易谈判中向中国施压，但这将最终损害美国民众利益。他说：“美方没有考虑到，对中国输美产品加征的关税，最终由美国消费者买单。中国出口到美国的产品有助于提高美国居民的生活品质。”

这位经济学家指出，美国挑起对华贸易摩擦，从长远来看是行不通的。他说：“美国需要通过公平竞争方式向中国出口更多优质产品，而非通过贸易战来实现两国贸易平衡。”

美国贸易保护主义抬头，而快速发展的中国则坚持高水平对外开放。科瓦廖夫说：“中国的态度更加符合世界贸易组织规则。”

在他看来，中国崛起对世界其他国家经济增长有着重要促进作用。他说，中国越是快速崛起，中国民众就会更快富裕起来，对外国优质产品的需求就越高，这将进一步推动包括白俄罗斯在内的世界各国扩大对华优质产品出口。

科瓦廖夫说，美国对中国企业的打压是前所未有的。不过，尽管这些打压可能给企业造成短期麻烦，但长期来看美国无法阻止中国企业战略性发展。科瓦廖夫相信，中国企业通过创新，可以开发出新技术，应对贸易摩擦带来的负面影响。

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