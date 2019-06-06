原标题：美关税大棒砸向近邻凸显霸凌本色

新华社墨西哥城6月6日电 题：美关税大棒砸向近邻凸显霸凌本色

新华社记者崔元磊

近日，美国和墨西哥的关系骤然紧张，源于美国总统特朗普日前突然宣布，将从6月10日起对所有墨西哥输美商品加征5%关税，以迫使墨西哥解决经美墨边境入境美国的非法移民问题，并威胁说如果问题得不到改善，关税将逐步提高到25%。

墨西哥是美国的近邻，也是美国重要的经贸合作伙伴。美国政府此次对友邻挥舞关税大棒，旨在以关税为工具向墨西哥施压，解决与两国经贸关系无关的社会问题。这一做法粗暴蛮横，凸显美国唯我独尊、恃强凌弱的霸凌本色。

美国边境出现非法移民潮，成因复杂。相当一部分非法移民来自一些中美洲国家，他们为逃避贫穷和暴力才涌向美国。对于这样一个复杂的问题，没有哪一个国家凭一己之力就能够解决，只有加强国家间对话和沟通，才能找到解决之道。长远来看，根本的解决办法在于共同推动中美洲国家经济发展，创造更多就业机会，改善社会治安，使得人们不需移、不想移。

如今，美国政府以推诿和胁迫代替对话和沟通，并取消对中美洲部分国家的援助，种种自私之举对解决问题毫无裨益。在墨西哥驻美大使玛尔塔·巴尔塞纳看来，这样的做法不但不会减弱非法移民潮，反而可能适得其反。

墨西哥《金融家报》专栏作家莱昂纳多一针见血地指出，特朗普把关税和移民这两个几乎不相关的议题联系在一起，其背后用心是谋求竞选连任。特朗普有关移民问题的论调让他在第一次总统选举中获益，此次欲“故伎重演”。

美国的关税大棒不仅伤害近邻，还直接损害美国企业和民众的利益，这种做法在美国国内也不得人心。近日，从美国汽车政策委员会到美国猪肉生产者协会，再到全美制造商协会、美国全国零售商联合会，一致抗议美国政府对墨西哥商品加征关税。美国商会甚至表示，正在考虑利用法律抵制美国政府加征关税的政策。

美国是一个将“信用”常挂在嘴边的国家，它对墨西哥的霸凌行为却令人怀疑美国政府到底信用几何。特朗普此次宣布对墨加征关税，距去年11月美、墨及加拿大三国正式签署美墨加协定才约半年。为强迫墨加两国达成这一所谓更符合美国利益的自由贸易协定，美国曾一度高举关税大棒。

然而，协定达成后短短几个月，各自的立法机构还没来得及批准这一协定，美国的关税大棒就再次举起，这无异于向墨西哥乃至世界发出了一个信号，那就是，没有什么协定是最终算数的。如此局面令任何一个与美国谈判的国家心中存疑：美国说话究竟算不算数？彼此间的协议又能有几分效力？

德国《法兰克福汇报》日前就指出，谈判对手刚离开谈判桌，变化无常的美国就能无视已经达成的协议。打算与美国谈判达成自由贸易协定的欧盟不得不提出一个问题：这个努力值得吗？美国芝加哥全球事务委员会高级研究员菲尔·利维也质疑美国政府：“如果不遵守贸易协议，那么达成新的贸易承诺还有什么意义？”

得道多助，失道寡助。美国政府霸凌成癖、粗暴蛮横的作风无益于解决问题，不仅损害他国的利益，还要赔上美国人民的福祉和美国的国家信誉。打着“美国优先”的旗号，处处想占尽好处、损人利己，如此行径，不可能让美国再次伟大。

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