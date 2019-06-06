原标题：国际锐评：算算细账，美国“吃亏论”完全站不住脚

中国商务部周四（6日）发布《关于中国在中美经贸合作中获益情况的研究报告》，通过严谨的计算分析和详实的数据，向外界揭示了中美贸易逆差问题的本质和成因，以及美方在中美经贸合作中获取的巨大利益，论证了中美双边贸易的实质是顺差在中国，利益在双方，所谓“美国吃亏”的说法完全站不住脚。

这是继上周日（2日）发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书后，中方针对中美贸易逆差问题发布专题研究报告，对白皮书的中方立场与观点作了进一步阐述与补充，有助于国际社会更加透彻地认清中美贸易逆差的真相。

美方加征关税的主要借口是美对华贸易存在超过5000亿美元逆差，美国“吃亏”了、中国“占便宜”了，似乎加征关税有利于美国缩小对华贸易逆差，能找补回来一些利益。对于这种破绽百出的论调，中国商务部的这份研究报告运用严谨的计算分析，论证了美方统计的货物贸易逆差数据存在水分，测算出2018年美对华总体贸易实际逆差额约为1536亿美元，仅为美方公布逆差额的37%。

报告同时对逆差产生的原因作了深入的专业分析，指出这是市场作用的结果，受到两国产业竞争力、经济结构、国际分工、贸易政策、美元货币地位等多种客观因素的影响。这一判断与众多国内外专家的分析结果是一致的。比如，耶鲁大学高级研究员史蒂芬·罗奇指出，由于美国储蓄率低，又希望加大投资、实现增长，必须从海外“进口储蓄”，这必然要付出代价，那就是美国长期的经常账户赤字及贸易逆差。他还说，目前美国与100多个国家之间都存在贸易逆差，美国政界将对华贸易逆差等问题归咎于中方是一种推卸责任的做法。

同时，这份研究报告引用多方数据证明：2009年至2018年，美对华出口支撑了超过110万个美国就业岗位；美国自中国进口低价商品在2015年帮助美国降低消费物价水平1%至5%；2017年，美对华销售收入总额约为9400亿美元，从中国获得的资金流入总额达1.37万亿美元……这些详实的数据，证明美方不仅没有在中美经贸中吃亏，反而受益巨大，证明“中国市场对美国经济至关重要”。

事实上，中美之间进出口都由市场说了算，是两国企业和消费者自主选择的结果。美方不顾贸易逆差产生的客观原因，一味将责任推给中国，叫嚷自己“吃了亏”，不仅背离国际经济贸易的基本常识，也违背了经济体合作必须遵循的行为准则，其实质就是想逼迫中国无休止地让步、让美国占尽便宜，是一种非常典型的贸易霸凌主义。

美国不止对中国实施贸易霸凌。媒体近日披露了美国对其钢铁实施保障措施、滥用贸易救济措施、向波音公司违规提供补贴等三个典型案例。人们从中看到，美国违背世贸组织规则早已成常态，遭到了欧盟、中国、日本、加拿大、韩国、瑞士、挪威、新西兰、巴西等多个世贸成员的起诉并败诉。然而，美国就是拒不执行案件裁决。这种对多边规则的公然蔑视与践踏，警醒国际社会：美国所奉行的贸易霸凌主义已经成为全球经济增长的最大风险点。

最近，美国又摆出一副单挑天下的架势，除对中国加征关税外，又对墨西哥和印度发起贸易攻势，同时加大对欧盟与日本的施压，目的就是要让这些贸易伙伴牺牲自身的合法权益，为“美国优先”让路，让美国获取绝对利益。中国近期发布的中美经贸磋商白皮书、研究报告等，有助于国际社会进一步看清美国贸易霸凌主义是如何得寸进尺、贪得无厌，对于各国更好地维护国家主权、尊严与国际多边贸易规则有重要意义。

中方始终把对话与磋商作为解决经贸摩擦的首选，但磋商必须建立在相互尊重、平等互利基础上。过去一年多来发生的事情充分证明：极限施压手段对中国没有任何作用，现在和将来，也同样不会起作用。对于这一点，美方不要再有任何误判！（国际锐评评论员）

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