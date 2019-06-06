原标题：德国警方开展打击网络暴力行动

新华社柏林6月6日电（记者田颖）德国6日迎来第四个全国打击网络暴力行动日。从当天清晨开始，德国13个州的警察局共执行38次行动，对在互联网上散布仇恨、侮辱、恐吓言论的嫌疑人采取搜查住所、审问等行动。

德国联邦刑事警察局当天在官网上发布公告说，这些嫌疑人在互联网上发布仇恨言论，包括煽动公众犯罪、反犹、侮辱人格等言论。此类行为量刑可最高判处5年监禁。

联邦刑事警察局在公告中说，针对网络暴力犯罪的联合行动已经收到实效，在2017年有政治动机的犯罪案件中，在网络上散布仇恨言论犯罪共2270起，2018年降为1478起，下降35%。上述散布仇恨言论的犯罪中，约77%与具有排外倾向的极右翼仇恨言论有关，9%同极左翼仇恨言论相关，其余涉及外国或宗教意识形态等。

联邦刑事警察局号召公众向警方检举网络仇恨言论以及语言暴力。有些州已为此专门设立举报网站，公众可以匿名检举。

全国打击网络暴力行动日于2016年设立，每年举行一次，由德国联邦刑事警察局统一协调。

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