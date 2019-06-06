原标题：英国专家一语道出真相：美国攻击中国是一场“错误战争”

英国《金融时报》网站6月4日发表该报首席经济评论员马丁·沃尔夫的文章称，美国对中国的攻击是一场在错误领域以错误方式展开的错误战争。

作者在文章开篇即讽刺道，苏联的消失留下了一个大洞，“反恐战争”不是个够格的替代品，但中国却“符合”所有标准。对美国来说，中国可能是许多人需要的意识形态、军事和经济敌人，终于有了一个值得花时间去对付的对手。与中国的全面对抗正在成为美国经济、外交和安全政策的组织原则。

中国立场大多正确

文章称，这究竟是不是唐纳德·特朗普的组织原则倒不那么重要。这位美国总统具有民族主义和保护主义的本能。其他人提供了框架和细节。目的是让美国占据主导地位，手段是控制中国，或者与中国脱钩。文章指出，任何人如果认为基于规则的多边秩序、现有的全球化经济甚至和谐的国际关系很可能会在这场冲突中幸存下来，那都是自欺欺人。

文章认为，中国6月2日发布的经贸磋商立场白皮书就是证据。事实是，在许多方面，中国的立场都是正确的。美国一味关注双边失衡是不懂经济。有人认为，窃取知识产权给美国造成了巨大损害，这种观点值得怀疑。有人提出，中国严重违反了2001年加入世界贸易组织时在协议中作出的承诺，这种说法太过夸张。

文章指出，特朗普政府采取的几乎所有贸易政策行动都违反了世贸组织规则，而它摧毁争端解决体系的决心也间接承认了这一事实。在这种情况下指责中国是虚伪之举。美国对中国的谈判立场是“强权即公理”。在坚持要求中国接受美国充当该协议的“法官”、“陪审团”和“执行者”方面，这一点表现得尤为明显。

美右翼政客才危险

文章指出，对华关系正逐渐被定义为零和冲突。美国国务院政策规划事务主任（从前是冷战策略师乔治·凯南的职务）基伦·斯金纳最近的言论很能说明问题。她在美国智库新美国组织发起的一个论坛上说，与北京的对抗是“一场与一种完全不同的文明和不同的意识形态的斗争，这是美国以前从未经历过的”。她还说，这将是“我们首次面对一个非白色人种的大国竞争对手”。她忘了与日本的战争。但重要的是，她把这场斗争定义为文明和种族之战。这并非偶然。再说，她还是在履行职责。

文章称，其他人则把这场冲突说成是意识形态和权力的冲突。两种观点都表明冲突将长期持续下去。这是今天这个时代最重要的地缘政治事态。它将日益迫使其他各方表明立场或者努力争取保持中立。但它不仅是重要的，还是危险的。

文章称，中国不像苏联那样对西方价值观构成威胁，蛊惑人心的美国右翼政客却要危险得多。遏制中国经济和技术崛起的努力几乎肯定会失败。更糟糕的是，这将在中国人民心中激起强烈的敌意。此外，中国的崛起不是西方萎靡不振的主要原因。这更多地反映了美国精英的冷漠和无能。

中美应竞争与合作

文章称，西方与中国打交道的最佳方式是坚持基于规则的多边主义和全球合作的持久价值观。西方完全有可能支持这些主张——其实是更坚决地坚持这些主张，同时与一个崛起的中国合作。

文章认为，正确的前进道路是把竞争与合作结合起来。这种应对中国崛起的策略必须包括与志同道合的盟友密切合作并且尊重中国。目前正在发生的悲剧是，美国政府同时挑起两个大国间的冲突、攻击自己的盟友，并且摧毁以美国为首的战后秩序的机构。今天对中国的攻击，是一场在错误领域以错误方式展开的错误战争。然而，这就是人们现在的处境。

(责编：刘洁妍、杨牧)