安哥拉总统、代议长分别会见王晨

新华社罗安达6月6日电（记者吴长伟）应安哥拉国民议会邀请，中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨6月3日至6日率全国人大代表团访问安哥拉。安哥拉总统洛伦索、国民议会代议长迪亚斯在首都罗安达分别同王晨会见会谈。

在与洛伦索总统会见时，王晨首先转达了习近平主席的亲切问候。他说，习近平主席去年两次会见来华出席中非合作论坛北京峰会和进行国事访问的洛伦索总统，双方达成重要共识，为发展中安战略伙伴关系擘画了新蓝图。中方愿同安方一道，深化政治互信，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持；加强互利合作，推动共建“一带一路”；扩大人员往来，拓展在教育、文化、旅游等领域交流；密切国际协作，反对单边主义，维护自由贸易，维护发展中国家共同利益，推动构建人类命运共同体。

洛伦索请王晨转达对习近平主席的良好祝愿。他说，衷心感谢中方长期以来对安民族解放事业和经济社会发展提供的宝贵支持。发展同中国的务实合作，是安哥拉坚定不移的战略选择。

在与迪亚斯代议长会谈时，王晨说，中国全国人大愿同安国民议会加强立法、监督等领域交流，为促进合作营造良好法治环境。迪亚斯说，愿与中国全国人大加强各层级友好往来。

王晨还会见了安国民议会各党团代表，并考察了两国经济民生合作项目。

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