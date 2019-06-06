巴新总理发表全国电视讲话强调改革决心

刚刚宣誓就职的巴布亚新几内亚总理马拉佩5日在全国电视讲话中表示，新一届巴新政府将是重商和对投资者友好的政府。
马拉佩在讲话中誓言重建巴新的经济，改变资源开采方式，使巴新丰富的自然资源更好地回馈巴新社会。为此新政府将一手抓经济发展，一手抓国内基本公共服务建设，为国内外经营者提供更加安全、可靠的营商环境。
马拉佩说，为实现该目标，新内阁将分为两部分。一部分由他本人领导，同负责经济领域的部长专注于发展经济，另一部分将由副总理领导，负责改善巴新的国内公共服务。他表示，新内阁成员名单将在未来几天内公布。
马拉佩同时重申，将重建巴新的廉政机构，建设廉洁政府，还将改革巴新臃肿低效的公务员队伍。（记者杨敬忠 陈宇）
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