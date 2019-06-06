通讯：“友谊使者”中国大熊猫入住莫斯科新家

一对“友谊使者”为拥有百年历史的俄罗斯莫斯科动物园带来了中国风：红门楼、绿竹林、中式山水写意画……在装扮一新的大房子里，来自中国的大熊猫一亮相，就成了莫斯科动物园里的焦点。

莫斯科动物园熊猫馆5日正式开馆，熊猫“如意”和“丁丁”正式亮相。

雄性大熊猫“如意”2016年7月出生于中国大熊猫保护研究中心雅安碧峰峡基地，雌性大熊猫“丁丁”2017年7月出生于中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地。这对大熊猫不仅是为期15年的中俄大熊猫保护研究合作项目的主角，更是中俄友谊的使者。

为了让这对大熊猫更好地适应俄罗斯生活，莫斯科动物园为它们各自准备了一套大套房，它们可以在室内吃竹子、睡觉，也可以在室外晒太阳、卖卖萌。此外，新改造的大熊猫馆还设置了食物调制间、竹子保鲜室、监控室等，全新的硬件设备一应俱全。

“我们根据中方的技术要求设计了整个场馆。考虑到熊猫的饮食，我们专门定制了冰库，定期按照中方给出的食谱在四川采购熊猫喜爱的竹笋。到目前为止，中方已经派出多个验收团队，对多个环节进行了验收。两只熊猫很活泼，会时不时搞些‘小破坏’，也会给我们带来幸福的小烦恼。”莫斯科动物园园长斯韦特兰娜·阿库洛娃在接受新华社记者采访时说。

“我们每天都会分析它们的粪便，从颜色、重量上来分析它们采食的情况。”中国大熊猫保护研究中心兽医何鸣说。

“我们通过人工调温调湿设备，为熊猫创造出适宜的条件。”中国大熊猫保护研究中心饲养师王平峰说。

据了解，为进一步促进大熊猫保护研究国际合作，推动中俄两国濒危物种和生物多样性保护水平的提高，2019年2月，中国野生动物保护协会与俄罗斯莫斯科动物园签订了为期15年的《关于开展大熊猫保护研究合作的协议》。此前，莫斯科动物园已提前派遣专职饲养人员及兽医前往中国大熊猫保护研究中心学习大熊猫饲养及医疗技术，为大熊猫前往莫斯科动物园做好充足的准备。

莫斯科市民早已对熊猫的到来充满期待。在莫斯科动物园的官方网站和社交平台上，每天都有大量期待早日与熊猫见面的留言。斯韦特兰娜·阿库洛娃表示，今年是莫斯科动物园建园155周年，对莫斯科动物园来说，能够同中国科学家共同保护两只珍稀的熊猫是一件十分荣幸的事情。

根据双方制定的科研方案，莫斯科动物园工作人员将与中国专家一起陪伴这对熊猫成长。

莫斯科动物园还通过电子设备，设置了许多熊猫科普知识互动版块，希望人们更加了解熊猫这种珍稀动物，增强人们保护自然、保护野生动物的共识。

“今年是俄中建交70周年，这对熊猫是俄中人民友谊的见证。”斯韦特兰娜·阿库洛娃说。（新华社记者马晓成 廖冰清；参与记者：李东旭、白雪骐）

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)