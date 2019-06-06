外媒：中国正和世界深度融合 美国单边政策无法阻止

近日，针对美国升级贸易争端，中国祭出反制措施，重申以互信、平等谈判解决贸易摩擦的立场。外媒称，美国发起贸易冲突，首先遭受冲击的是自身经济，农业、商业及旅游业各领域发展面临停滞。美国对华为的打击，亦破坏了世界通信科技的进步，在全球化趋势不可逆的大背景下，保护主义和孤立政策注定无法施行。

高关税损害美国竞争力 多产业前景不乐观

亚洲电视台发文称，美国经济因为高额的关税受到影响。许多评论人士认为，美国家庭将因物价上涨和消费减少而首当其冲地付出代价。牛津经济学院(Oxford Economics)分析师估计，如果美政府对所有从中国进口的商品征收25%的关税，而中国予以同样的方式回击，美国2020年的GDP增速将下降0.5个百分点。

美国从中国进口的商品很大一部分是生产投入。高关税将使这些投入变得更昂贵或更稀缺，从而损害美国的生产力和竞争力，并抵消经济的增长潜力。

美国全国广播公司财经频道(CNBC)报道表示，当地时间4日公布的一项调查显示，由于农场经济状况恶化以及与中美贸易争端的升级，农民情绪跌至2016年10月以来的最低水平。路透社报道称，以美元价值衡量，大豆种植农户是贸易摩擦中受打击最严重的群体之一。美国大豆库存2019年创下历史新高，对中国的销售降至16年来的最低水平。

《纽约邮报》报道指出，美国奢侈品珠宝商Tiffany &Co。表示，因为前往美国的中国游客减少，最近一个季度的销售额有所下降，中美贸易摩擦导致商品价格上涨。该公司称，外国游客(主要是中国游客)减少25%，导致过去6个月销售额持续疲软。

共赢局面被破坏 全球通讯科技发展恐受阻

美国对中国通信科技公司华为展开一系列的针对性行动，将华为列入管制“实体名单”等措施，引发各界批评。

新加坡《联合早报》4日发表社论指出，如果中美在5G领域“全面开战”，将破坏当前全球一体化的共赢局面，下一代通信科技会出现不同甚至互不相容的标准，这不但会增加通信成本，也将拖慢全球通信科技以及其他领域的发展，负面影响深远。

英国广播公司报道(BBC)称，华为在5G领域的领先，似乎已经融为英国本土科技的一部分。当美方断然要求封杀华为之际，使得英国政坛、科技及商业领域的不少人士为难。

英国政府安全事务部国务部长本·华莱士在被问及华为问题时表示，英国人“一向相信公平”，所以应该允许外国投资和外国公司得到公平的市场竞争机会。

亚洲电视台发文称，美国将中国的华为列入出口黑名单，可能会引发对世界其他地区产生严重影响的技术问题。

专家表示，贸易摩擦继续升级，可能会瓦解上世纪80年代出现的全球生产链。根据世界贸易组织和世界银行的数据，这条贸易链占全球贸易的三分之二以上。制造商可以利用各国的竞争优势，生产特色产品，否则制造成本将高得多。

牛津大学技术与管理发展中心创始主任傅晓兰表示，如果全球价值链被打破，可能导致全球生产出现碎片化，并扩大能够轻易获得技术的人和无法获得技术的人之间的鸿沟。

她说：“为了实现创新，我们最需要的是合作，最不需要的是保护主义。”

中国正和世界深度融合 美国不可能阻止

新加坡《联合早报》发表社评称，美国对于中国的很多指责，并不是建立在客观的证据基础上。美国之外的世界对于美国单方面对华采取单边主义和保护主义的制裁做法，同样感到担忧。在经济全球化的今天，美国单方面对中国征收惩罚性关税，将在很大程度上造成生产链的混乱，打乱企业正常的生产计划。

新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年发表评论称，美国没有任何可能把中国挤出世界市场。中国近几年不仅承诺更大的开放政策，而且在政策实践层面在加大、加深开放程度。在世界经济层面，中国更是在实行大规模的“走出去”计划，中国正和世界深度融合，而非相反。

文章指出，只要中国继续开放，西方政府也很难完全阻止科技知识的流传，因为放弃巨大的中国市场，意味着西方技术发明的成本会大大增加。没有资本会乐意拒绝中国市场巨大的消费能力。(完)

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)