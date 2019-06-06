商务部发布《关于美国在中美经贸合作中获益情况的研究报告》

商务部今天发布《关于美国在中美经贸合作中获益情况的研究报告》，报告分析了中美贸易逆差问题的本质和成因，揭示了美国从中美经贸合作中获利巨大的事实。
报告指出：中美建交40年来，两国抓住经济全球化的历史机遇，充分发挥双方经济互补优势，推动双边经贸合作实现从无到有、从小到大、从单一到多元的发展。中美货物贸易额从1979年的25亿美元，增长到2018年的6335亿美元，增长252倍，服务贸易额超过1250亿美元，双向直接投资累计近1600亿美元。中美经贸合作为两国和两国人民带来实实在在的利益，为世界经济的繁荣与稳定作出贡献。
美国新一届政府上台以来，罔顾中美经贸合作互利共赢本质，宣扬美对华贸易“吃亏”论，并以贸易逆差问题为借口，挑起经贸摩擦，责任在美方。
报告指出，中美经贸合作取得的巨大成就，是两国顺应历史潮流，积极参与经济全球化，加强互利合作的结果，如果仅是一方受益，一方“吃亏”，不可能走到今天。中美两国完全可以相互促进、共同发展，成为互利共赢的合作伙伴。（央视新闻 刘颖 徐宁宁）
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】