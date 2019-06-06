专访：俄中经贸合作势头良好——访俄罗斯工业和贸易部长曼图罗夫

“俄中两国双边贸易保持增长态势，两国推进大型合作项目志在形成全球竞争力。”俄罗斯工业和贸易部长丹尼斯·曼图罗夫日前接受新华社记者书面采访时，这样评价俄中两国经贸合作。
曼图罗夫说，2018年中国继续保持俄罗斯最大贸易伙伴国地位，双边贸易额突破1000亿美元，创历史新高。这样的双边贸易成果具有标志意义。
曼图罗夫对今年俄中贸易乐观期待。他说，2019年第一季度，俄罗斯对中国出口额和从中国进口额均实现增长，对中国农产品与食品出口的增长态势得以延续。“今年，俄中双边贸易继续保持增长。”
曼图罗夫表示，俄中两国经贸合作具有多层次特点，俄方对此非常重视。俄中两国携手推进大型合作项目有利于增加全球竞争力。
曼图罗夫以两国正在推进的民航领域合作为例说，中俄联合远程宽体客机CR929项目目前处于设计阶段，将对相关系统和设备供应商进行筛选并签订意向协议。
280座级的CR929采用双通道客舱布局，航程为12000公里。曼图罗夫指出，CR929远程宽体客机未来将在全球市场拥有竞争力。
曼图罗夫认为，在当前国际贸易和投资低迷、保护主义加剧的复杂形势下，巩固和提升俄中经贸关系符合双方利益。
曼图罗夫说，俄中两国正在促进贸易与投资合作多样化并推动大型联合项目，这些项目正在为吸引投资、增加就业和提升出口潜力作出贡献。
谈及未来合作时，曼图罗夫说，俄中两国在包括药物研制生产、机器人技术、数据存储等领域的合作拥有广阔前景，在农业、食品工业、林业、机械制造、轻工业、冶金和建材等传统合作领域依然具有发展潜力。（新华社记者李奥）
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