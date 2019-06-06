美国麻疹病例数已超千人

美国卫生当局5日宣布，美国今年已报告超过1000例麻疹病例。美国卫生官员指出，有迹象显示，麻疹疫苗接种率不足的社区零星散布于全美各地，建议家长们带孩子接种疫苗以应对麻疹疫情。

美国卫生与公众服务部当天发表声明说，截至6月5日，全美麻疹病例总数已达到1001例，这是1993年以来美国麻疹病例数首度突破1000。美国上一次大规模麻疹疫情出现在1992年，当年累计病例数达2237例。

“疫苗是一种安全、高效的公共健康工具，可以预防麻疹并终结当前的疫情，”美国卫生与公众服务部长亚历克斯·阿扎说，“第1000例病例是一种令人不安的提醒，说明（推广疫苗接种）对公共健康是多么的重要。”

麻疹是一种病毒性传染病，受影响的大部分是儿童，症状包括发热、上呼吸道炎症、咳嗽、结膜炎等，病情严重时可引发肺炎等病症，甚至致人死亡。目前尚无特效药，预防麻疹最有效的方法是接种疫苗。

美国曾在2000年时宣布消灭麻疹，但最近几年麻疹卷土重来。这与“反疫苗”运动在美国抬头有关。除了宗教信仰与个人理念外，一些美国家长受不实信息影响，误认为接种疫苗会引发自闭症，对此美国卫生部门已多次辟谣。

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)