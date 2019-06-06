英保守党党魁选战拉开序幕 新首相人选或7月26日出炉

据外媒报道，英国保守党宣布，将在7月22日开始的一周内选出新党魁，以接替特雷莎·梅的党内职位以及英国首相职务。据悉，首轮投票将于6月13日开始，预计新首相人选将在7月26日出炉。

据报道，特雷莎·梅将于6月7日正式递交辞呈，不过她会继续留任首相，直至交棒给接任者。目前，已有11人宣布角逐保守党领袖之位，获胜者将成为英国下一任首相。

当地时间6月4日，英国保守党总部宣布，该议会议员将于6月13日、18日、19日和20日举行多轮投票，逐步将参选党魁的候选人淘汰至剩下2个。接着该党遍布全国的16万名普通党员将就这2名候选人进行最终投票，预计新首相人选将在7月26日出炉。

保守党为了加速选举程序，而抬高了参选门槛，竞选党魁者必须获得8名保守党议员的提名，有2名有意参选者因为无法达标，而在6月4日退出选战。提名日定在6月10日。

报道称，6月13日首轮投票中，得票不超过16票的候选人将被淘汰，如果所有候选人都获得超过16票，那票数最少的将出局。第二轮投票则以32票作为“闯关”标准，之后的几轮投票将淘汰最低得票者，直至剩下2名候选人。从6月22日至7月22日的一个月内，保守党全国党员将通过邮寄选票的方式，进行二选一的投选。

当地时间6月4日晚，保守党党魁之争的拉票活动以闭门形式在议会中拉开序幕，4名候选人先后向党内议员发表演说。其中在选战中领跑的前外长约翰逊告诫同僚，如果保守党无法按照目前的期限在10月31日完成脱欧程序，那保守党将面临危机。

近期，保持低调的约翰逊至今未阐明，若当选，他会如何推动英国完成脱欧。不过，保守党议员摩根透露，约翰逊已直言特雷莎·梅与欧盟达成的脱欧协议是行不通的，他也表示，虽然自己不愿看到无协议脱欧，但英国必须为此做好准备。

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