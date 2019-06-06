习近平和俄罗斯总统普京共同出席中俄建交70周年纪念大会并观看文艺演出

国家主席习近平5日和俄罗斯总统普京在莫斯科大剧院共同出席中俄建交70周年纪念大会并观看文艺演出。

夜幕下，位于莫斯科市中心的大剧院华灯闪烁、流光溢彩，洋溢着欢乐喜庆的气氛。

当地时间20时45分许，习近平和普京一同步入会场。全场起立，鼓掌欢迎。

普京首先致辞。他表示，建交70年来，俄中关系经历了极不平凡的发展历程。双方相互支持和帮助，推动两国关系今天达到了历史最高水平。中国是俄罗斯最大的贸易伙伴，两国能源、航空航天、科技等领域合作成果丰硕。俄中两国密切协作，为维护国际和地区安全稳定、解决热点问题、应对人类面临的新挑战新威胁作出了重要贡献。俄中共同支持世界多极化，维护国际法及联合国宪章宗旨和原则，推动形成以平等互利、合作共赢原则为基础的国际新秩序。我同习近平主席今天共同签署并发表了联合声明，为俄中深化合作提出了更加宏伟的目标。俄方愿同中方一道，为更好造福两国人民而共同努力。

在热烈掌声中，习近平发表题为《携手努力，并肩前行，开创新时代中俄关系的美好未来》的致辞。

习近平说，今天，我们隆重庆祝中俄建交70周年，共同迎来两国关系又一个历史性时刻。我们不会忘记，在艰苦卓绝的卫国战争和抗日战争期间，中苏军民并肩作战、共同抗击法西斯侵略，用鲜血铸就了牢不可破的战斗情谊。在中华人民共和国成立的第二天，苏联即承认并同新中国建立外交关系。在新中国建设百废待兴的岁月里，大批苏联专家用智慧和汗水帮助新中国奠定了工业化基础，也书就了两国人民友谊的佳话。进入21世纪，双方签署具有里程碑意义的《中俄睦邻友好合作条约》。两国关系提升为全面战略协作伙伴关系，为推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体树立了典范。

习近平强调，经过70年风云变幻考验，中俄关系愈加成熟、稳定、坚韧。我和普京总统宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，共同开启中俄关系更高水平、更大发展的新时代。

习近平指出，新时代的中俄关系，要始终以互信为基石，筑牢彼此战略依托，加大在涉及彼此核心利益问题上相互支持力度，牢牢把握中俄关系向前发展的战略方向。要着力深化利益交融，拉紧共同利益纽带，继续开展共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接，构建中俄互利合作新格局。要大力促进民心相通，夯实世代友好的民意基础，鼓励两国社会各界、各地方加强交流互鉴，共同传递中俄世代友好的接力棒。要更加担当有为，携手维护世界和平安宁，同国际社会一道，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际秩序，推动世界多极化和国际关系民主化，共同建设更加繁荣稳定、公平公正的世界，携手构建新型国际关系和人类命运共同体。

习近平强调，70年的历史经验充分表明，无论过去、现在还是将来，中俄都是搬不走的好邻居、拆不散的真伙伴。让我们以庆祝建交70周年为新起点，携手努力，并肩前行，共同开创新时代中俄全面战略协作伙伴关系的美好未来！

全场对中俄两国元首的讲话报以热烈的掌声。

随后，习近平和普京共同观看“乐动中俄”人文交流主题活动短视频，并欣赏由中俄两国艺术家联袂呈现的文艺演出。

演出在俄罗斯民歌《沿着宽阔的街道》中拉开序幕。《庆祝序曲》以丰富的中国民族管弦乐展现了喜瑞祥和的节日场面。中俄艺术家合奏中国乐曲《茉莉花》和俄罗斯乐曲《红莓花儿开》表达出对两国传统友谊的赞美。《来自东方的祝福》构成一幅意境深远的音乐画面。演出在俄罗斯民族乐曲《卡林卡》中落下帷幕。

中俄各界人士约1600人出席。

纪念大会前，两国元首共同参观中俄建交70周年图片展。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。（记者陈贽 温馨 黄尹甲子）

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