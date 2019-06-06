断交风波现转机 外部因素添变数

最近，沙特阿拉伯、阿联酋等国与卡塔尔之间延续两年之久的断交风波出现缓和迹象，双方都展现出积极和解姿态。但受制于美国、沙特同伊朗之间的敌对关系等外部因素影响，双方能否彻底走出断交阴影，仍然充满变数。

2017年6月5日，沙特、阿联酋、巴林等国以卡塔尔与伊朗关系密切、“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”为由，与卡塔尔断绝外交关系并对其实施制裁。

去年底以来，沙特不断向卡塔尔释放和解信号。去年12月，沙特国王萨勒曼致信卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆，邀请他参加海湾阿拉伯国家合作委员会(海合会)首脑会议；今年5月，萨勒曼再次致信塔米姆，邀请他出席在麦加举行的海合会和阿拉伯国家联盟（阿盟）特别峰会。虽然塔米姆两次均未参会，但分别派外交国务大臣与首相与会，与会官员级别不断提升。

5月6日，塔米姆与巴林首相哈利法进行断交风波以来的首次电话沟通。同日，阿联酋宣布释放被其扣留的卡塔尔军事船只。5月19日，卡塔尔宣布向阿联酋追加天然气供应。卡塔尔还受邀参加了在沙特举行的海合会国家联合军事演习。

卡塔尔资深政治评论员奈比尔认为，断交风波长期得不到解决，对双方在政治和经济上都造成重大损失，对阿拉伯世界整体力量也带来不小损伤，尽快化解这场风波对双方都有益。

但由于双方缺少基本互信，化解风波并非一蹴而就。卡塔尔《卡塔尔论坛报》总编辑卢艾·卡杜米认为，化解这场风波需要构建彼此间互信。

美国和伊朗因素是影响断交风波走向的另一重要因素。

美国是海合会国家盟国，对海湾地区的阿拉伯国家有强大影响力。卡塔尔《东方报》资深记者塔克卡马哈雷·努沙德认为，美国在处理国际事务中奉行的原则是美国利益优先，虽然断交风波为当事国带来重大损失，但美国是否助力化解这场风波，还有待美国对利弊得失的权衡。

其次，对伊朗的态度也是考验各方和解决心的“试金石”。伊朗和沙特互相敌对，沙特当初就是以卡塔尔与伊朗关系密切等为由与卡塔尔断交并对其制裁的。断交后，卡塔尔大量货物供应依赖或取道伊朗等国，民航班机不得不绕飞伊朗领空。沙特坚持对伊朗持强硬立场，甚至要求海合会国家为此选边站队。在此情形下，卡塔尔当然不会与沙特站在一起反对伊朗。

卡塔尔外交大臣穆罕默德2日公开批评海合会和阿盟两场特别峰会发布的会议文件，认为文件对伊朗只有谴责，并未提及与之谈判的政策。他表示，文件基于美国反对伊朗的政策，而非卡塔尔与伊朗交往所持的“邻国政策”。

美国与伊朗对峙也为断交风波的和解进程增添变数。近期，美国不断对伊朗施加新的压力，加剧了海湾地区的紧张局势。美国国务卿蓬佩奥今年以来多次造访海湾国家，旨在建立针对伊朗的“中东战略联盟”。美国是否容忍卡塔尔在伊朗问题上特立独行，有待观察。

另一方面，美国在与伊朗对峙的过程中，需要海湾阿拉伯国家声援与支持。如卡塔尔与伊朗过分走近，美国可能默许沙特对卡塔尔施加更大压力，致使断交风波难以化解甚至有加剧的风险。（新华社记者杨元勇）

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