初步结果显示丹麦反对党阵营在议会选举中得票率领先

哥本哈根消息：丹麦5日举行议会选举。根据当晚的初步统计结果，中左翼政党集团（红营）得票率超过执政的中右翼政党集团（蓝营），有望获得组阁权。
据丹麦主流媒体DR的统计，以社会民主党领导人梅特·弗雷泽里克森为首的红营得票率为52.3%，超过现任首相拉斯穆森领导的蓝营40.3%的得票率。
据初步统计，此次选举投票率为85.7%。大选最终结果预计于6日公布。
丹麦议会是一院多党制，共有179个席位，其中2个席位属于格陵兰岛自治区，2个席位属于法罗群岛自治区，丹麦各党派争夺其余175个席位，议席根据得票率分配。丹麦宪法规定，每4年至少举行一次议会选举。
丹麦的政治力量分为蓝营和红营。蓝营包括自由党、保守人民党、丹麦人民党及自由联盟党等党派，红营包括社会民主党、社会主义人民党、红绿联盟等党派。（记者付一鸣）
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