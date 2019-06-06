习近平在中俄建交70周年纪念大会上的讲话（全文）

国家主席习近平5日和俄罗斯总统普京在莫斯科大剧院共同出席中俄建交70周年纪念大会。习近平在会上发表题为《携手努力，并肩前行，开创新时代中俄关系的美好未来》的致辞。全文如下：

携手努力，并肩前行，

开创新时代中俄关系的美好未来

——在中俄建交70周年纪念大会上的讲话

（2019年6月5日，莫斯科）

中华人民共和国主席 习近平

尊敬的普京总统，

女士们，先生们，朋友们：

很高兴同普京总统一道，来到历史悠久、举世闻名的莫斯科大剧院。70年前，毛泽东主席首次访问苏联，两国领导人正是在这里拉开了中苏友好的历史序幕。今天，我们又一次在莫斯科大剧院欢聚一堂，隆重庆祝两国建交70周年，共同迎来中俄关系又一个历史性时刻。

我们不会忘记，在艰苦卓绝的卫国战争和抗日战争期间，中苏军民并肩作战、共同抗击法西斯侵略，用鲜血铸就了牢不可破的战斗情谊。在中华人民共和国成立的第二天，苏联即承认并同新中国建立外交关系。在新中国建设百废待兴的岁月里，大批苏联专家援华，用智慧和汗水帮助新中国奠定了工业化基础，也书就了两国人民友谊的佳话。

经历了中苏关系的起伏后，双方着眼时代发展潮流和两国人民根本利益，推动中苏关系实现正常化，开创性建立“不结盟、不对抗、不针对第三方”的新型中俄关系，为两国关系长远发展奠定了坚实基础。

进入21世纪，面对国际形势新变化，双方签署具有里程碑意义的《中俄睦邻友好合作条约》，将“世代友好、永不为敌”的理念以法律形式确定下来。两国关系提升为全面战略协作伙伴关系，双方坚定视彼此为本国外交优先方向，建立起完备的各领域交往机制，政治互信不断深化，务实合作成果丰硕，人文交流蓬勃开展，国际协作密切有效，为推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体树立了典范。

女士们、先生们、朋友们！

经过70年风云变幻的考验，中俄关系愈加成熟、稳定、坚韧，站在新的历史起点，面临新的历史机遇。刚才，我和普京总统共同签署并发表联合声明，宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，实现两国关系提质升级，共同开启中俄关系更高水平、更大发展的新时代。

——新时代的中俄关系，要始终以互信为基石，筑牢彼此战略依托。牢固的政治互信是中俄关系最重要的特征，坚定的相互支持是两国关系的核心价值。我们要像爱护自己的眼睛一样，珍惜和呵护双方建立起来的宝贵互信。要充分利用两国各层级交往机制和完备的合作平台，就各自大政方针、内外政策、发展战略等重大问题坦诚深入沟通交流，加大在涉及彼此核心利益问题上相互支持的力度，牢牢把握中俄关系向前发展的战略方向，不受任何人干扰和破坏。

——新时代的中俄关系，要着力深化利益交融，拉紧共同利益纽带。中俄两国都处在国家发展的关键阶段，要携手并肩实现同步振兴。双方将本着开拓创新、互利共赢精神，继续开展共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接，持续推进战略性大项目顺利实施，深入挖掘新兴领域合作潜力，充分发挥地方互补优势，不断提升两国合作自身价值和内生动力，构建全方位、深层次、多领域的中俄互利合作新格局，实现更紧密的利益融合，让两国人民共享中俄合作成果。

——新时代的中俄关系，要大力促进民心相通，夯实世代友好的民意基础。70年来，无论两国关系经历何种变化，人民的友谊始终坚如磐石。今年，两国主流媒体举办了庆祝建交70周年跨国互动活动，吸引了两国亿万民众积极参与。刚才，我同普京总统一道出席了莫斯科动物园熊猫馆开馆仪式，大熊猫“丁丁”和“如意”落户莫斯科动物园，相信将为俄罗斯人民特别是小朋友们带来欢乐，成为中俄两国人民友谊的又一佳话。下一步，我们要在教育、文化、体育、旅游、媒体、青年等领域举办更多人民广泛参与、喜闻乐见的活动，鼓励两国社会各界、各地方加强交流互鉴，促进理念沟通、文化融通、民心相通，共同传递中俄世代友好的接力棒。

——新时代的中俄关系，要更加担当有为，携手维护世界和平安宁。面对复杂变化的国际形势，中俄作为世界大国和联合国安理会常任理事国，将继续秉持公平正义，坚持责任道义，体现担当仗义，同国际社会一道，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际秩序，推动世界多极化和国际关系民主化，共同建设更加繁荣稳定、公平公正的世界，携手构建新型国际关系和人类命运共同体。

女士们、先生们、朋友们！

70年的历史经验充分表明，无论过去、现在还是将来，中俄都是搬不走的好邻居、拆不散的真伙伴。让我们以庆祝建交70周年为新起点，携手努力，并肩前行，共同开创新时代中俄全面战略协作伙伴关系的美好未来！

谢谢大家。

(责编：谭晓祺(实习生)、贾文婷)