新华国际时评：中俄关系新定位新在哪

新华社莫斯科6月5日电 题：中俄关系新定位新在哪

新华社记者马晓成

中俄元首5日决定将两国关系提升为“新时代中俄全面战略协作伙伴关系”。这是中国对外双边关系中首次出现“新时代全面战略协作伙伴关系”的新表述、新定位，意义重大，涵义深远。

中俄关系新定位到底新在哪？新高度、新机遇、新担当，这三个关键词或许能够帮助我们理解新定位的丰富内涵。

这标注了中俄关系发展的新高度。中俄两国携手相伴，走过70年风雨历程，政治互信牢固，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。“新时代中俄全面战略协作伙伴关系”涵义深远，内容丰富，意味着两国把双边关系定位提升到一个前所未有的新高度，意味着两国的战略协作步入更高水平，向更广、更深的方向挺进。

这预示着中俄合作的新机遇。近年来，两国经贸往来成果喜人，务实合作亮点纷呈。步入新时代，中俄关系将迎来一系列新的机遇。从远东开发到北极开发，从“冰上丝路”到“数字丝路”，中俄将不断拓展合作新维度、发掘新潜力，为两国人民带来更多福祉。俄罗斯舆论普遍认为，以能源、军事、科技、电子商务、农产品贸易、旅游等为代表的诸多领域将成为中俄务实合作的热点。

俄罗斯科学院远东研究所所长谢尔盖·卢贾宁认为，新时代的中俄合作将是更宽维度、更多领域的合作。未来10年内俄中投资、贸易和经济合作将出现质的提升。随着“一带一路”与欧亚经济联盟不断深入对接，中俄两国及相关地区国家间的合作潜力将进一步释放。

这彰显出中俄携手应对挑战的新担当。面对单边主义、保护主义、霸凌主义等逆流，中俄并肩携手，共建人类命运共同体，为世界和平稳定持续注入正能量。圣彼得堡国立大学国际关系系副教授亚娜·列克休季娜等俄罗斯专家认为，中俄多年来一直致力于推动完善国际治理体系，以促使该体系更加公正和具有包容性。未来中俄将共同参与构建地区安全体系，提高发展中国家在国际组织内和解决全球发展问题方面的话语权，为维护国际社会的公平和正义发挥独特作用。

中俄关系提质升级正当其时。世界正面临百年未有之变局，中俄两国领导人对中俄关系的战略意义有高度一致的认识，对推动两国关系持续深入发展怀有共同的决心和愿望。中俄关系的新定位回应了两国人民追求世代友好的共同心声，有利于推动中俄战略协作和务实合作向纵深迈进。正因如此，俄罗斯舆论予以高度评价。

中俄关系新定位为两国关系发展指明了方向与路径。中俄要以邻为伴，守望相助，密切合作，深度融通，开拓创新，与时俱进，勇于担当，普惠共赢，不断扩大完善双方合作新领域，确保两国关系始终具有前瞻性、开创性、发展动能，携手促进世界和平稳定和发展繁荣，惠及世界人民。

站上新起点，瞩望新未来。有理由相信，在元首外交引领下，携手走过70年不凡历程的中俄关系必将继往开来，进入更高水平、更大发展的新时代，为两国人民福祉与世界和平发展作出更大贡献。

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