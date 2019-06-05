原标题：《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（俄语版）上线开播

在习近平主席对俄罗斯进行国事访问之际，《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（俄语版）6月5日在莫斯科正式上线开播。全俄广播电视公司新闻频道和中国中央广播电视总台俄语新闻平台同步推出了这一系列节目。

作为中俄建交70周年的一项重要媒体交流内容，由中央广播电视总台制作的这部视频专题作品，精心选取了习近平主席在讲话、文章和谈话中所引用的中国古代经典中的名言名句和历史故事，围绕“为民”“立志”“明德”“孝道”“互利共赢”等不同主题，生动展现了习近平主席对中华优秀传统文化的深刻理解和从中汲取治国理政智慧理念。如习近平主席引用的中国古代哲学家孟子名言：“立天下之正位，行天下之大道”，意思是树立天下正确的名位，推行天下最大的道路，处世行事符合社会公平正义。习近平主席引用此典，深刻阐释了中国提出“一带一路”倡议的精髓要义。

此前，《平“语”近人——习近平喜欢的典故》已经被编译成英语、日语、韩语、西班牙语、意大利语等多种语言发布，获得海外受众广泛好评。

中共中央宣传部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄在开播式上表示，《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（俄语版）的播出上线，不仅为俄罗斯民众领略习近平主席的思想和魅力打开了一扇直观的窗户，也能以一种新颖的方式了解中国文化经典。全俄广播电视公司总经理多布罗杰耶夫在致辞时表示，这一节目在中国国家主席习近平到访俄罗斯之际播出，体现出习近平主席深受俄罗斯人民的喜爱和敬重，见证了两国媒体和人民的互信不断加深。

据悉，《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（俄语版）还将在圣彼得堡大亚洲电视台、圣彼得堡新城电台的主要频道频率以及各新媒体端口播出。当天，还举行了《中国中央广播电视总台与全俄广播电视公司合作谅解备忘录》签字仪式。

双方签署《中国中央广播电视总台与全俄广播电视公司合作谅解备忘录》

(责编：刘洁妍、杨牧)