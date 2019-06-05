【中国那些事儿】联合国：打赢“蓝天保卫战” 中国在行动

联合国《绿色北京 清新首都》报道截图

中国日报网6月5日电 6月5日是第四十八个世界环境日，今年的环境日全球主场活动在浙江杭州举办，主题为“蓝天保卫战，我是行动者”（Beat Air Pollution）。联合国和中国政府共同选择应对空气污染作为主题，即表明国际社会高度关注中国治理大气污染的信心和决心，更表明世界期待中国分享其成功经验。

据联合国官方网站6月3日报道，中国杭州被意大利探险家马可波罗誉为“世上最华贵之天城”，作为本次世界环境日的主办城市，杭州在抗击空气污染方面取得的成绩有目共睹。据杭州市政府提供的数据，在2013年到2018年期间，杭州市区大气中的细颗粒物（PM2.5）平均浓度下降43%，霾天数从2013年的185天，削减到2018年的40天。这一成果的背后是一场旨在推动清洁、低碳、生态、环保的“绿色行动”。

联合国网站报道截图

报道称，中国曾经被认为是“自行车王国”，但在过去的40年里，中国的经济繁荣和城市化使得许多人转而使用机动车作为主要交通工具，这导致了空气质量恶化。

为了改善公众健康和大气环境，2008年，杭州成为中国首个启动共享单车的城市。过去十年，当地政府一直在改善自行车骑行的基础设施，比如专门设立自行车车道和交通信号灯，并提供了近8.6万辆公共自行车。智能公交卡能够让用户方便地使用从自行车到公共汽车的各种公共交通工具。

杭州公共自行车服务公司董事长陶雪军说，杭州公共自行车累计骑行次数已经超过7.6亿次，几乎是中国人口的一半。 “到目前为止，中国已有400多个城市采用了我们的项目。我们的梦想是在中国乃至全世界推广我们的模式。”

陶雪军表示，由于这些举措，自行车已成为当地居民和游客的热门出行选择，杭州公共自行车交通服务系统由于其对绿色能源的杰出贡献获得了顶尖国际奖项——阿什登可持续交通项目奖。

指尖上的绿色行动

在引领中国自行车复兴的同时，杭州也是一个鼓励可持续生活方式的创新之地。

杭州是中国电商巨头阿里巴巴公司的总部，该公司的一款应用程序能够帮助中国普通网民植树造林，为阻止沙漠化，减少空气污染贡献自己的力量。

“蚂蚁森林”项目鼓励用户在日常生活中做出对环境友善的小选择，用户以步行或公共交通替代开车、通过在线缴费和网络购票等方式所节省的碳排放，都将转化为“绿色能量”，用来浇灌养在手机里的“虚拟树”。每一棵“虚拟树”长成后，支付宝蚂蚁森林都将与公益合作伙伴一起，在线下种上一株真树，或是守护一定面积的保护地。

根据蚂蚁森林项目的数据，超过5亿人在日常生活中努力减少的碳排放，换来了中国内蒙古、甘肃、山西和青海等地的1亿棵真树，植树总面积近140万亩。

美国国家航空航天局地球观测站图片显示地球正在变绿，其中中国在环境保护方面的努力功不可没。

事实上，美国航空航天局今年2月发布的一份研究显示，2000至2017年间，中国为全球绿化面积的扩大做出了重要贡献，植被增加量至少占到全球总量的四分之一，其中有42%来源于植树造林工程。

可借鉴的范本

今年的环境日主题聚焦“空气污染”问题，联合国官网的报道还特别提到了中国首都北京市治理大气污染的成功经验。

今年3月9日，联合国环境署发布了《北京二十年大气污染治理历程与展望》评估报告。联合国环境署表示，北京市在大气环境质量改善方面所做的努力为全球其他城市，尤其是发展中国家城市提供了值得借鉴的经验。评估报告由联合国环境署主导，聘请国际和中国专家团队历时两年完成。

联合国环境署代理执行主任乔伊斯·姆苏亚充分肯定了北京改善空气质量的显著成果，她直言：“这不是偶然发生的，这是投入了大量的时间、资源和政治意愿的结果。了解北京的大气污染治理故事对于任何一个想要实现类似成就的国家、地区或城市都会有所帮助。可以说，北京的治理经验在很多情境下都能适用。”

报告显示，在2013年至2017年的短短五年间，北京空气中的细颗粒物（PM2.5）年均浓度下降了约35.6%，京津冀地区的PM2.5浓度下降了39.6%。联合国环境署亚太办公室主任德钦次仁（Dechen Tsering） 说：“北京在短时间内取得了令人印象深刻的空气质量改善。”。

她强调：“这是一个很好的例子，说明发展中国家的大城市能够在环境保护和经济增长之间取得平衡。"

（编辑：齐磊 刘世东）

(责编：曹昆)