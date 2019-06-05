印度拟从美国购买24架MH-60R直升机

新华社新德里6月5日电（记者胡晓明）据《印度斯坦时报》5日报道，印度政府计划从美国购买24架洛克希德-马丁公司生产的MH-60R直升机，以加强海军反潜、反水面作战以及监视能力。
该报援引一名高级官员的话报道说，印度将在年底之前与美国签订这项价值约1750亿卢比（约合25亿美元）的海军直升机协议。这可能成为莫迪连任总理以后印度新政府的第一份大型军购合同。
该官员说，印度希望在10月至11月与美国签订合同，并期待美方于合同生效18个月后开始交付MH-60R直升机，在2022年前交付完成。
据悉，MH-60R多用途直升机将替代印度海军将近20年前就已退役的“海王”直升机。MH-60R双引擎直升机配备AGM-114“地狱火”反坦克导弹、MK54鱼雷和先进的精确射击武器系统火箭，可以在护卫舰、驱逐舰和航空母舰上使用。
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