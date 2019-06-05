日本高龄司机再出交通事故致9人死伤

日本福冈市一名高龄司机4日晚驾车逆行冲进十字路口，与多辆汽车相撞，造成9人死伤。
据日本媒体援引当地警方消息报道，当地时间4日晚上7时左右，日本福冈市一名81岁司机驾驶汽车在距离路口600米左右地方与另一辆车相撞后，高速冲入对向车道，逆行驶入十字路口，此后又接连与4辆车相撞，肇事车辆和另外一辆汽车翻倒在人行道上。事故造成肇事车辆司机及其妻子死亡，另有包括行人在内的7人受伤。
近来，日本老年人驾车肇事案例激增。今年4月，日本一名87岁司机在东京都繁华地段连续制造多起交通事故，导致一对母女死亡、8人受伤。东京都知事小池百合子4日表示，东京都将成立高龄司机项目组，尽快采取措施以确保安全驾驶，并希望得到高龄司机的理解，让他们主动上交驾照，以防事故发生。（记者姜俏梅）
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