古特雷斯：联合国或于今年8月耗尽现金

联合国秘书长古特雷斯4日表示，联合国或在今年8月耗尽现金，并从周转基金借款。

古特雷斯当天在联合国第五委员会召开的会议上说，过去几年里，联合国的财政状况日益恶化，其中一个主要原因是会员国的欠款有所增加。

据他介绍，截至2018年底，会员国拖欠会费总额为5.29亿美元，相当于当年联合国常规预算应分摊额的20%以上。而今年截至目前，欠款仍达4.92亿美元。

他表示，不缴和迟缴会费并不是造成联合国现金短缺问题的唯一原因，预算的编制方法也存在结构性问题，包括汇率、通货膨胀、工资成本标准等都是其中的影响因素。

古特雷斯说，解决办法不仅在于确保所有会员国按时足额缴纳会费，还在于落实一些特定的改革。他表示，对于常规预算，他提议采取一些措施，一方面加强流动资金的衔接机制，另一方面要以支持预算执行的方式管理开支水平。（记者林远）

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