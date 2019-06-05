意大利执政联盟矛盾激化 或将在10月提前大选

据欧联网援引欧联通讯社5日报道，意大利近来因2020年预算问题，不断出现内斗，导致投资者抛售意大利债券，令外界担忧罗马政府是否有能力管理高达2.3万亿欧元左右的公共债务。而本周，意大利可能因违反欧盟财政规则，面临欧盟的纪律处分。

据报道，当地时间6月3日，意大利总理孔特召开记者会表示，欧盟对意大利的任何处罚都将危害社会经济发展。他呼吁在欧盟预算规则改变以前，政府应遵守规则。政府内部的相互攻击无助于解决问题，倘若联盟党和五星运动党继续进行无休止的纷争，他将选择辞职，并寻求提前举行大选。

孔特表示，就他个人而言，仍然有决心继续走联合政府改革之路，但他无法独自完成这一目标，如今执政党必须明确自己的任务。如果联合政府难以为继，他会选择辞去总理职务，提前举行大选。

就在孔特发出辞职威胁后，联盟党主席萨尔维尼表示，联合政府从未停止工作，联盟党希望继续向前迈进。

五星运动党党魁迪马约则表示，五星运动党是多数党，一直忠于政府的工作，并相信未来还有很多事情要做，尤其是要尊重执政联盟达成的协议。迪马约要求立即召开内阁会议，协商解决政府面临的诸多问题。

尽管联盟党和五星运动党均表示继续支持政府工作，但总理孔特似乎并未看到多少希望。孔特的辞职威胁话音刚落，执政联盟新的裂痕已凸显。

当地时间4日上午，萨尔维尼在接受媒体采访时，对孔特和五星运动党党魁迪马约喊话称，他不想破坏联合政府政府，但不是所有人都期待联盟党能做出什么成绩。

根据最新民意调查，联盟党的支持率已经达到36.5%。意大利政坛的动荡正在引发了外界的高度关注。意大利总理府高级官员焦尔杰蒂认为，孔特虽然很想挽救联合政府出现的危机，但在欧洲议会选举中两党出现的支持率反差，正在削弱执政联盟的根基。

据悉，在意大利2018年举行的大选中，联盟党和五星运动党组成联合政府，两党领袖分别出任意大利副总理。

而在刚刚结束不久的欧洲议会选举中，副总理萨尔维尼所领导的极右翼政党联盟党，以34.3%的得票率遥遥领先；而副总理迪马约领导的民粹主义政党五星运动党仅获得了17.1%的选票，这造成两党团结合作精神荡然无存，原本的执政盟友之间开始互相指责。

据悉，目前，意大利联盟党已经开始考量独立执政的可能性，联盟党最晚将在2020年10月份以前做出决定，是否提前举行大选。倘若提前举行大选，联盟党很有可能会独立组阁新一届政府，彻底结束两党执政的扯皮现象。(博源)

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