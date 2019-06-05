美国佛州高中枪击案一名渎职校警被诉重罪

美国佛罗里达州去年发生的一起严重校园枪击案中藏身自保的佩枪校警斯科特·彼得森4日被捕，并被控多项刑事罪名。

佛罗里达州检察长办公室当天发表声明说，现年56岁的彼得森被控忽视照管儿童、作伪证等十多项罪名，其中6项是二级重罪。如罪名全部成立，他最高可能被判近100年监禁。

综合美国媒体报道，针对彼得森的渎职行为，佛罗里达州检方进行了约14个月调查，约谈184名证人并调阅大量监控录像，最终完成逾200页调查报告。报告称，枪击案发生时，彼得森在岗值勤，但他没有作为，迟迟没有进入响起枪声的教学楼，案发后还向调查人员作伪证。

2018年2月14日，位于佛罗里达州布劳沃德县帕克兰市的知名公立学校玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中发生枪击案，造成17人死亡、17人受伤，震动全美。案发后，彼得森被指“懦夫”，受到美国舆论强烈谴责。（记者徐剑梅 刘阳）

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