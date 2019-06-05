综述：美联储降息预期推动美股大涨

美联储主席鲍威尔4日表示，将采取适当措施支持经济增长。这一表态被市场解读为美联储对降息持开放态度，纽约股市三大股指当日全线大涨，并且涨幅均超过2%。

由于特朗普政府不断升级经贸摩擦，危及包括美国在内的全球经济增长前景，近期美国金融市场遭受重挫。鲍威尔当天表示，美联储正密切关注当前贸易局势发展及其对美国经济前景的影响。鲍威尔对降息的开放态度为金融市场注入一剂强心针。

截至4日收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨2.06%，收于25332.18点。标准普尔500种股票指数上涨2.14%，收于2803.27点。纳斯达克综合指数上涨2.65%，收于7527.12点。

CMC市场公司市场分析师戴维·马登表示，市场认为鲍威尔愿意采取适当措施支持经济增长是一个信号，表明其认为在必要情况下将考虑降息。

美国沃亚投资管理公司高级市场策略师卡琳·卡瓦诺说，美联储降息的可能性对市场和投资者来说无疑是一种安慰。电子交易金融公司投资策略副总裁迈克·洛温加特也认为，考虑到当前的种种不确定性，任何明确的信号都将受到市场欢迎。

芝加哥商品交易所最新数据显示，市场预期美联储可能分别在今年9月和12月降息。美国摩根大通银行的分析报告也预计，今年美联储将降息两次。

自2015年12月启动本轮加息周期以来，美联储已加息9次，并开启缩减资产负债表计划，以逐步退出金融危机后出台的超宽松货币政策。去年美联储加息4次，将联邦基金利率目标区间提高到2.25%至2.5%水平。

今年初以来，美联储一直按兵不动，并且其政策立场日益转向“鸽派”。美联储将于6月18日至19日召开货币政策例会。市场对美联储今年内降息的预期正在不断强化。

此外，人们对美国和墨西哥贸易紧张局势的担忧有所缓解，也是当天纽约股市大涨的重要原因。墨西哥总统洛佩斯4日表示，相信墨西哥可以与美国在最后期限之前达成协议以避免加征关税。

墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德4日也说，有望与美方达成协议，避免美国从10日起对墨西哥输美商品加征5%关税。埃布拉德预计将于5日在华盛顿和美国国务卿蓬佩奥举行磋商。

此外，据路透社报道，美国国会两党已在考虑通过投票来否决总统的关税举措。这些消息缓解了市场对美墨贸易冲突加剧的担忧，令当天纽约股市汽车和芯片板块反弹。（新华社记者罗婧婧）

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